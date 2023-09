Brandausbruch in Mehrfamilienhaus im Ilm-Kreis

Großbreitenbach. 50 Personen mussten ein Haus in Großbreitenbach aufgrund des Brandes verlassen.

In einem Mehrfamilienhaus in der Friedensstraße in Großbreitenbach kam es am Samstagmorgen zu einem Brandausbruch. Laut Angaben der Polizei verließen ungefähr 50 Personen das Haus, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löschte das Feuer, bevor ein Vollbrand entstehen konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.

