Brandenburger Teich in Ilmenau erhält Genehmigung

Die Untere Wasserbehörde hat der Stadt Ilmenau grünes Licht zur Fertigstellung des Brandenburger Teichs im Naherholungsgebiet gegeben. Das Gewässer im Naherholungsgebiet wurde zunächst wegen Bauschäden am Damm abgelassen und stand dann jahrelang leer, weil es unterschiedliche Auffassungen zur Art der Sanierung gab.

Wie Ilmenaus Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) am Dienstag mitteilte, sind nun alle Fragen geklärt und mit der Genehmigung können tatsächlich auch die Bauarbeiten beginnen. Entsprechende Angebote liegen in der Verwaltung bereits vor – jetzt müssen noch die Mitglieder des Ausschusses für Bau und Vergabe sowie der Stadtrat zustimmen. In Summe sind erneut 800.000 Euro nötig, nachdem die Kommune schon eine knappe Million Euro investierte.

Spundwand wird auf 300 Metern Länge errichtet

Für das Geld soll eine 300 Meter lange Spundwand zusätzlich errichtet werden. Zur Hochwasserentlastung und als Steuerelemente werden zwei Mönchbauwerke neu gebaut und der Einlauf des Rottenbachs saniert. Die Dammkrone zwischen Brandenburger und Dixbixer Teich erhält statt der bisherigen Schottervariante eine Befestigung aus Asphalt. Dafür müssen alle vorhandenen Gewächse weichen. Als Ausgleich ist die Pflanzung von fünf Ulmen in Richtung Musikhaus Baracke 5 vorgesehen, teilte die Stadtverwaltung mit. Ein erster Probestau soll im Juni dieses Jahres vorgenommen werden.

Die Frage der Dammgestaltung war zunächst ein Thema, das für einige Verzögerungen sorgte. Während sich die untere Naturschutzbehörde im Landratsamt für einen Verbleib des Grüns im Naturschutzgebiet aussprach, stellte das übergeordnete Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz klar: Auf einem Damm hat Wurzelwerk nichts zu suchen. "Es kommen keine Bäume darauf", verdeutlichte Ilmenaus Bauamtsleiter Thomas Schäfer. Denn die hatten schließlich auch dazu beigetragen, dass der alte Damm immer mehr Schaden nahm. 32 große Bäume, darunter viele Pappeln, wurden daher bereits vor fünf Jahren im Auftrag der Stadt entfernt.

Nach gut vier Jahren wieder Wasser im Teich

Doch das weitaus größere Problem war: Inzwischen galt der Brandenburger Teich nicht mehr nur als Herberge für Karpfen und Co., sondern erhielt mit den Überschwemmungen im Jahr 2016 in Ilmenau von der Landesbehörde auch eine Funktion als Hochwasserschutz. Entsprechend saftig fielen die ersten Kostenanalysen unter dieser Prämisse aus. Rund fünf Millionen Euro hätten investiert werden müssen, um die Ansprüche an einen Staudamm zu erfüllen. "Diese Summe ist aus meiner Sicht nicht tragbar und steht in keinem Verhältnis zu irgendetwas", stellte zwischenzeitlich Oberbürgermeister Schultheiß fest.

Doch im Spätsommer des vergangenen Jahres bahnte sich ein Kompromiss an: Demnach sollte die Stadt den Brandenburger Teich so instand setzen, dass er einem Hochwasser standhält. Die in diesem Zusammenhang von der Fachbehörde geforderte Sanierung des vorgelagerten Rottenbachs wurde abgetrennt und soll von der Kommune in den nächsten Jahren stückweise abgearbeitet werden. Durch diese Trennung der Maßnahmen konnte der Teich separat betrachtet werden - und soll nun nach gut vier Jahren wieder Wasser sehen.

Der Leerstand bedeutete nach Einschätzung des Naturschutzbundes nicht nur den Entzug von Lebensraum für viele Arten, sondern verursachte neben den eigentlichen Sanierungsgeldern noch zusätzliche Kosten: Zweimal musste das Gelände gemäht werden, weil Gräser und Büsche zum Teil mannshoch gewachsen waren. Für den kuriosen Einsatz einer Landmaschine auf Teichgrund berappte die Stadt über 20.000 Euro.