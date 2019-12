Brasilianische Böhlener zu Tränen gerührt

Böhlen. Vor knapp 170 Jahren wurden sie wie Aussätzige aus ihrer Heimat verbannt, inzwischen sind die Kaffeepflücker mit ihren deutschen Wurzeln im brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina in aller Munde. Dafür sorgten Dieter Lange und Hans-Günter Schneider aus Böhlen, die inzwischen von ihrer Reise aus Südamerika zurückgekehrt sind. Im Gepäck hatten sie nicht nur Erinnerungsstücke aus dem Ursprungsort der Auswanderer, sondern auch die sogenannte Böhlener Erklärung – einer Aufarbeitung der Ereignisse von damals, die im Grunde eine Reputation der Emigranten darstellt.

Bei der Vorstellung der Rechercheergebnisse gab es viele Tränen, berichteten Lange und Schneider am Freitag. Erstmals hörten die Menschen aus der fünften und sechsten Generation die ganze Geschichte, über die ihre Vorfahren zumeist schwiegen – möglicherweise aus Scham, wie die beiden Böhlener vermuten.

Denn die 154 Bewohner des Ortes waren meist Weber, die 1852 von ihrer Arbeit kaum noch leben konnten, weil die aufkommende Industrialisierung Handarbeit zurückdrängte. Nach Protesten als Rädelsführer gebrandmarkt, verließen sie Deutschland auf dem Seeweg und bauten sich in Brasilien ein neues Leben auf. „Sie standen im Urwald vor nichts“, sagte Dieter Lange.

Doch erhalten blieb die Böhlener Mundart, die wegen der Tätigkeit der Auswanderer als „Kaffeepflückersch“ bezeichnet wurde. Auf dem Mobiltelefon haben Lange und Schneider eine berührende Videobotschaft von Oswin Seidler mitgebracht, in der er sich dafür bedankt, dass ihm und den anderen Menschen ein Stück eigene Geschichte zurückgegeben wurde. Er tut das im gut 9500 Kilometer entfernten Águas Mornas in Böhlener Mundart mit eingestreuten portugiesischen Vokabeln – und die Zuhörer staunen. Mittlerweile macht die Geschichte in Brasilien die Runde. Ein mitgereister Dokumentarfilmer will dafür sorgen, dass sie auch in Deutschland noch mehr publik wird.

Großbreitenbachs Bürgermeister Peter Grimm, Hans-Günter Schneider, Landrätin Petra Enders und Dieter Lange mit den Geschenken aus Brasilien. Foto: Arne Martius

Die beiden Präfekten der Region gaben Dieter Lange und Hans-Günter Schneider zwei Ehrenmedaillen mit, die sie am Freitag Landrätin Petra Enders (Die Linke) und Großbreitenbachs Bürgermeister Peter Grimm (SPD) überreichten. Mit dabei: Ein Dankschreiben der Brasilianer, verbunden mit einer herzlichen Einladung. „Sie warten auf Euch“, sagte Hans-Günter Schneider.

In Águas Mornas sind die beiden Männer aus Böhlen derweil schon so etwas wie Ehrenbürger. Bei ihrem jüngsten Besuch kamen sie an kaum einem Haus ohne Kaffee und Kuchen vorbei, zwei Einladungen zu bevorstehenden Hochzeiten wurden bereits ausgesprochen. Selbst ein Stück Land wurde Schneider und Lange schon angeboten.

Petra Enders erinnerte sich an die jüngste Ausstellung zum Thema im Landratsamt, die aus ihrer Sicht zu den emotionalsten jemals gehörte. Mit den aktuellen Eindrücken der Brasilienreisenden sollte eine Fortsetzung folgen, fand sie. Aus Sicht von Peter Grimm haben Dieter Lange und Hans-Günter Schneider nicht nur den Nachfahren der gut 150 ausgewanderten Menschen zurückgeben, sondern eben auch dem Ort Böhlen selbst.

Ein angefertigter Schlüssel von den Bewohnern des brasilianischen Dorfs soll symbolisieren, dass die Türen immer offen sind. Darauf steht geschrieben: „Von ganz’m Herz’n begrüsst Águas Mornas Bresilje de Bre’dre os Belln, Dietschlan’.“ Die Brüder aus Böhlen – auch für dieses Stück Versöhnung haben Lange und Schneider gesorgt.