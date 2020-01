Breitbandausbau „weißer Flecken“ europaweit ausgeschrieben

Im Kreistag äußerte sich am Mittwoch Landrätin Petra Enders (Linke) zum Stand beim Breitbandausbau für Internet im Kreis, bekam danach Kritik und teilte selbst aus – in Richtung Bürokratie bei Land und Bund. Der Landkreis sei dafür verantwortlich, nur die sogenannten weißen Flecken erschließen zu lassen, die von einem Telekommunikationsunternehmen als nicht wirtschaftlich genug betrachtet werden. Das mache lediglich 2,5 Prozent der Gesamtfläche des Ilm-Kreises aus.

Das Vergabeverfahren sei im August als europäischer Teilnahmewettbewerb angelaufen. Zunächst habe es ein europaweit ausgeschriebenes Interessenbekundungsverfahren gegeben, daraufhin hätten sechs Firmen ihr Interesse bekundet, drei wurden für die nächste Stufe zugelassen, das ist ein Bieterverfahren.

Die Firmen sollten bis 27. Januar ihre Angebote abgeben, zwei hätten aber eine berechtigte Fristverlängerung bis 28. Februar bekommen. Danach würden die Angebote vier bis sechs Wochen bewertet und ein Vorschlag erarbeitet. Der müsse anschließend mit den Fördermittelgebern Bund (50 Prozent) und Land (40) abgestimmt werden, erst dann gebe es einen Fördermittelbescheid.

Die betroffenen Kommunen zahlen zehn Prozent der Kosten, es sei denn, sie haben sich bis Februar 2017 in einem Haushaltsicherungskonzept befunden, dann übernimmt den Anteil das Land Thüringen.

Mit einer Vergabe der Leistungen rechnet die Landrätin Ende des Quartals 2020, also Ende Juni. Die Aufgabe zum Breitbandausbau, so Enders, hätte besser in öffentlicher Hand bleiben sollen. So aber sei das Verfahren kompliziert, lückenhaft und erschwere den Ausbau.

Kreistagsmitglied Andreas Bühl (CDU) erinnerte daran, dass bereits 2015 erste Gespräche dazu geführt worden sind, in anderen Kreisen würden längst die Bagger rollen. Man habe nichts verschlafen, wehrte sich die Landrätin, das Vergaberecht sei „Blödsinn und Unsinn“, aber auf Bundesebene so festgelegt worden.

Nachdem die Telekom aus Sicht vieler Nutzer das Thema schnelles Internet im Ilm-Kreis zu langsam angegangen ist, sprangen mehrere kleinere Anbieter in die Lücke. Unter den regionalen ist vor allem die Firma „Ilm-Provider“ zu nennen, die zumeist in ländlichen Gebieten Funklösungen anbietet.

Auf Glasfaser setzt die Ilmenauer Firma Newone. Seit 2014 hat sie über 20 Kilometer Lichtleiterkabel verlegt. Präsent ist die Firma in Ilmenau in fünf Wohnblöcken der Wohnungsgesellschaften sowie im Wohngebiet Am Stollen und Am Friedhof Ost. Mit der Erschließung des Viertels Am Friedhof West will Newone sein Netz erweitern und den künftigen Hausbesitzern Internet, Telefonie und TV über Glasfaserkabel anbieten.

Seit zwei Jahren rührt die Breitbandversorgung Deutschland GmbH (BBV) die Werbetrommel. Wenn eine bestimmte Anzahl an Vorverträgen zusammenkommt, will BBV die ganze Stadt und Ortsteile mit Glasfaseranschlüssen ausstatten. Die nächsten Ausbauphasen sind in der Ilmenauer Kernstadt, Mitte des Jahres rechnet die BBV mit 1200 Kunden in Ilmenau, teilt Sprecher Arno Maruszczyk auf Anfrage mit. In Jesuborn, Wümbach, Oehrenstock ist die Vorvermarktung abgeschlossen. In Gräfinau-Angstedt, Bücheloh und Möhrenbach kamen mehr als zwei Drittel der benötigen Verträge zusammen. In Gehren und Langewiesen startet die Vorvermarktung Mitte Februar.