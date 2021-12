Büro für Stadtentwicklung in Arnstadt bekommt neuen Eigentümer

Karola Hentschel, hier vor dem Büro für Stadtentwicklung in Arnstadt, geht zum Jahresende in den Ruhestand und übergibt ihr Lebenswerk in neue Hände.

Arnstadt. Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH übernimmt die Arnstädter Kohlgasse 7 mit allen Mitarbeitern. Wie es nun weitergeht, erfahren Sie hier.

Die Kommunalentwicklung Mitteldeutschland (KEM) GmbH übernimmt das Büro für Stadtentwicklung in Arnstadt und tritt damit die Nachfolge von Karola Hentschel an. Die langjährige Begleiterin der Stadtsanierung verabschiedet sich zum Jahresende in den Ruhestand und soll noch einmal öffentlich für ihr Lebenswerk gewürdigt werden, sobald es die Infektionszahlen zulassen. Karola Hentschel gebühre für ihre Arbeit „Dank und Anerkennung“, sagte zur jüngsten Bauausschusssitzung Arnstadts Beigeordnete Diana Machalett.

Von der KEM übernommen werden sowohl alle bisherigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als auch das Büro in der Kohlgasse 7. Das Unternehmen steigt außerdem in alle bestehenden Verträge ein, kündigte Geschäftsführer Jürgen Uhlig an. Ab 2022 wird Daniela Zeiß die Verantwortung im Büro in Arnstadt übernehmen – sie leitet bislang die Projekte für Arnstadt.

Seit 1992 ist KEM anerkannter Sanierungs- und Entwicklungsträger

Seit zwei Jahren ist Uhlig im Gespräch bezüglich der Büroübernahme. Bislang ist die KEM an fünf Standorten in Thüringen und Sachsen präsent, darunter Jena und Dresden. Zum Unternehmen gehören 42 Mitarbeiter, die verschiedene Themenfelder bearbeiten und interdisziplinär ausgebildet sind, berichtete der Geschäftsführer. In den vergangenen Jahren betreute die KEM über 300 Kunden aus dem öffentlichen Bereich und machte eigenen Angaben im Jahr 2020 einen Umsatz von über einer Million Euro. Zum Portfolio gehören die Geschäftsbereiche Stadt- und Regionalentwicklung, Objektplanung, Stadtentwicklungsmanagement, Kommunal- und Organisationsberatung, sowie Klimaschutz und Energieeffizienzberatung. Seit 1992 ist das Unternehmen als anerkannter Sanierungs- und Entwicklungsträger unterwegs.

Betreut werden vor allem Projekte in den neuen Bundesländern, punktuell ist die KEM auch in Bayern tätig. Ein historisches Gebäude besitzt die Gesellschaft bereits in Jenas Unterlauengasse. „Wir freuen uns, dass wir auch hier ein bedeutsames geschichtliches Gebäude übernehmen“, sagte der Geschäftsführer mit Blick auf den Übergang des Büros für Stadtentwicklung in der Kohlgasse. Das Haus war einst der Wohnsitz der Musikerfamilie Bach.

Entwicklungskonzept für alten Tagebau

Aktuell betreut die KEM in Thüringen Maßnahmen in Jena, Eisenach, Greiz, Bad Lobenstein und Tiefenort. Zu den Referenzen des Unternehmens gehören die Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzepts in Rudolstadt, die Erstellung eines regionalen Entwicklungskonzepts für eine Tagebaufolgelandschaft im Bereich Spreewald / Niederlausitz oder ein touristisches Entwicklungskonzept für die Stadt Königstein.

Stadträtin Rita Bader (Linke) begrüßte die Übernahme aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Büros durch die KEM. Ob das Unternehmen künftig auch Maßnahmen außerhalb der Stadtsanierung in Arnstadt begleitet, werde sich zeigen, sagte Diana Machalett auf Nachfrage von Christian Hühn (SPD). Vorerst solle vor allem das bisherige Aufgabenfeld des Büros für Stadtentwicklung nahtlos weiterbearbeitet werden.

Das Büro für Stadtentwicklung trug in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich zur Aufwertung der Gebäudesubstanz von Arnstadt bei. An öffentlichen Projekten wurde unter anderem die Neugestaltung der Fußgängerzone ebenso begleitet, wie die Sanierung der Bachkirche oder des Schlossmuseums. Zudem standen die Fachleute auch privaten Bauherren bei der Restaurierung von historischen Immobilien zur Seite.