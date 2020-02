Am Sonntag wird die Eisshow in der Ilmenauer Eishalle aufgeführt.

Die Eiskunstlaufgemeinschaft Ilm-Kreis lädt am Sonntag in die Eishalle nach Ilmenau ein. Ihre Aufführung ist ein „Herzensprojekt“ der Sparkasse.

Bunte Show als Höhepunkt des Jahres für Eiskunstläufer

Heute: die Eiskunstlaufgemeinschaft Ilm-Kreis (EKLG).

Auch wenn sich vor allem im Süden des Ilm-Kreises der Winter noch einmal zurückmeldete – die Saison in der Ilmenauer Eishalle geht ihrem Ende entgegen. Für die EKLG ist das traditionell der Zeitpunkt, an dem der Höhepunkt des Jahres bevorsteht: die Aufführung der großen Eisshow. „Emotion on Ice – Jetzt wird’s bunt“, heißt der Titel der 90-minütigen Darbietung am Sonntagnachmittag in der Ilmenauer Eishalle. Für die Sportler zwischen 3 und 14 Jahren ist das die Gelegenheit, vor Publikum zu zeigen, was sie alles können. Entsprechend aufgeregt sind die Eiskünstler aber auch.

„Die Zuschauer erwartet ein atemberaubender Nachmittag für Jung und Alt mit tollen Kostümen, Lichteffekten und natürlich ein abwechslungsreiches Eiskunstlaufprogramm“, verspricht Trainerin Kristin Wieczorek-Pfeiffer. 50 Mitwirkende stehen insgesamt auf dem kalten Parkett. Rund 100 Helfer sorgen für das Gelingen der Veranstaltung. Eine halbe Stunde Pause ist für Kaffee und Kuchen vorgesehen.

Die Show sei gleichzeitig auch ein Dankeschön an alle, ohne deren ständiger Hilfe und fachgerechter Unterstützung das Vorhaben nicht möglich wäre. „Ob Familie, Trainerin, Vereinsmitglieder, Sponsoren und natürlich die Sportler selbst, jeder hat einen wichtigen Anteil daran“ , sagt Wieczorek-Pfeiffer.

Auch wenn die aktiven Mitglieder der EKLG bei Vergleichen mehrere Erfolge einfuhren – im Mittelpunkt steht der Spaß am Schlittschuhsport in der Gemeinschaft. „Wir arbeiten nicht nur leistungsorientiert mit den Kindern. Sie sollen in erster Linie Freude an der Bewegung haben“, sagte Kristin Wieczorek-Pfeiffer, als der neue Verein aus der Taufe gehoben wurde.

Für die Besucher der Eisshow am Sonntag hat die Vereinsvorsitzende noch einen Tipp: Wegen des Baus der neuen Ilmenauer Schwimmhalle neben der Eishalle stehen direkt vor der Freizeiteinrichtung weniger Parkplätze zur Verfügung stehen.

Kristin Wieczorek-Pfeiffer empfiehlt die ausgeschilderten Ausweichstellflächen wenige Meter entfernt. An diesem Tag sind auch die Parkmöglichkeiten am Kaufland für Besucher der Veranstaltung freigegeben.

„Emotion on Ice – Jetzt wird’ s bunt“ am 1. März in der Eishalle Ilmenau. Beginn 15 Uhr, Kartenverkauf und Einlass ab 14 Uhr. Erwachsene 10 Euro, Kinder 5 Euro. Weitere Infos online: www.eklg.de.