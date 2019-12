Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bus soll wieder pünktlich in Bittstädt sein

Dass sie mehrfach ihren Zug zur Arbeit verpasst, beklagte eine Leserin aus Bittstädt gegenüber unserer Zeitung. Grund dafür, der Bus der Linie 354 Richtung Arnstadt verspätet sich regelmäßig. Sieben bis zehn Minuten seien durchaus üblich, so die Leserin weiter. Sie vermutet den Grund in der Umstellung des Busverkehrs im Juli diesen Jahres.

Die Verspätungen sind Matthias Höring bekannt. Der Geschäftsführer des Ilmenauer Omnibusverkehrs (IOV) hat auch von den regelmäßigen Beschwerden der Leserin bei den Busfahrern gehört. Nur helfen kann er nicht. „Die Linie ist in einem Umlauf eingebunden, der von Crawinkel kommt. Damit unterliegt der Bus den Umleitungen Gräfenroda, Liebenstein und Plaue“, so Höring weiter. Zwar sei ein Baustellenfahrplan eingerichtet. Aber bei der Fülle an Baustellen könne immer etwas dazwischenkommen. So verliere der Bus beispielsweise an der zusätzlich eingerichteten Baustellenampel zwischen Neusiß und Plaue wenigstens drei Minuten.

„Laut Straßenverkehrsbehörde wird die Umleitung in Liebenstein in den nächsten Tagen wegfallen. Wir gehen davon aus, dass der Bus ab Montag, den 23. Dezember, wieder pünktlich sein wird“, so Höring. Somit sollten auch die Folgefahrten wieder pünktlich angetreten werden können. Beim IOV läuft es dann wieder ohne Baustellenfahrplan. Höring rechnet damit, dass Straßenbaustellen in den kommenden Jahren immer wieder zu Beeinträchtigungen im Busverkehr führen können.

Voraussichtlich ab März 2020 folgen unter erneuter Vollsperrung in Liebenstein die letzten Bauabschnitte. Auch die Buswendeschleife wird noch ausgebaut. Es wird damit gerechnet, dass die Bauarbeiten im August 2020 fertig sind.