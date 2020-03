Der erste Unternehmerstammtisch in Wümbach.

Bushaltestelle im Gewerbegebiet gewünscht

Es war so etwas wie die Einlösung eines selbst gegebenen Wahlversprechens, dieser erste Unternehmerstammtisch von Wümbach. Ortsteilbürgermeister Alexander König (parteilos) hat seit seiner Wahl darauf hingearbeitet, Unternehmer und Vertreter der Verwaltung von Wümbach und Ilmenau an einen Tisch zu bekommen. Rund zwanzig Unternehmer und Unternehmerinnen kamen kürzlich im Saal des Dorfgemeinschaftshauses am Anger von Wümbach zusammen, um Gedanken und Erfahrungen auszutauschen und mit den Vertretern der Verwaltungen von Wümbach und Ilmenau, mit Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) und Ortsteilbürgermeister Alexander König Probleme zu beraten und aktuelle Fragen zu diskutieren.

Die Spanne der Firmen reicht dabei von der Folien-, Kunststoff- und Strahlentechnik über Tiefbau, Gartenbau und Landschaftsbau, Kinderbetreuung und -erziehung bis zu Haus- und Industrieservice, Landwirtschaft, Montage und Holzbau. Ilmenaus Wirtschaftsförderer Sebastian Poppner stellte sich als „Stabsstelle des OB“ und Ansprechpartner für die Wirtschaft vor.

In der Diskussion spielten vor allem der Straßenverkehr und hierbei besonders die Parkmöglichkeiten eine Rolle. Schultheiß erklärte, dass in Ilmenau rund 80 Prozent der Stellflächen für Autos nicht bewirtschaftet werden. Er verwies auf ein Parkraumkonzept, das erarbeitet wird, und lud zur Mitarbeit ein. Auf eine entsprechende Anfrage eines Handwerkers sagte er, dass dabei auch über besondere Parkmöglichkeiten einzelner Bevölkerungsgruppen nachgedacht werde. Das seien aber wahrscheinlich „nicht die Handwerker, sondern eher die Pflegedienste“.

Konkret auf Wümbach und die Unternehmen im Gewerbegebiet Wümbach-Ost zu geschnitten war das Anliegen mehrere Teilnehmer, im Gewerbegebiet eine zusätzliche Bushaltestelle der Linie nach Gräfinau-Angstedt beziehungsweise nach Ilmenau einzurichten. Das sei, so Rathauschef Schultheiß, „recht unproblematisch“, verlange aber einigen noch zu erstellenden Datenaufwand, um einen „qualifizierten Bedarf“ für die Azubis und die Schichtarbeiter zu erkennen. Optimismus verbreitete Schultheiß mit seiner Unterstützung des Projektes ICE-Regional-Bahnhof Wümbach. Allerdings brauche man hier einen langen Atem und die Unterstützung aus der Landeshauptstadt Erfurt.