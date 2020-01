Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Christliche Weihnachtszeit ragt in den Januar hinein

„Das alte ist vergangen, das neue angefangen- Glück zu, Glück zu im neuen Jahr“ sangen die Sängerinnen und Sänger des TU Kammerchores ganz für sich allein als Neujahrsgruß unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Gemeindesaal der katholischen Kirche. Als Neujahrsbegrüßungslied gehörte es zum Ritual des Einsingens, ehe sich der Chor auf die Altarbühne stellte, um sein Programm des weihnachtlichen Konzertes, das am 3. Advent seine Premiere hatte, als Neujahrskonzert zu singen. Die christliche Weihnachtszeit ragt in den Januar hinein. Die Kerzenlichter in der Kirche waren angezündet und mit dem Eingangslied „Sind die Lichter angezündet“ zog nachweihnachtliche und gleichzeitig Neujahrsfreude in den Kirchenraum. Kirchenmusiker Konrad Schäfer entbot den Chormitgliedern und den Konzertgästen die besten Neujahrsgrüße und wünschte Gottes Segen, der jeden durch das neue Jahr begleiten möge.

Dem Chor und seinem Chorleiter Manuel Bethe dankte er vorab fürs Kommen und Konzertieren. Entgegen alter Gewohnheit mit dem damaligen Programmzettelhinweis, musste das Publikum seine Gefühle der Zustimmung und des Lobes durch Klatschen weder unterdrücken noch aufsparen. Was im Gegensatz zu vergangenen Weihnachts- und Neujahrskonzerten auffiel, war auch die Liedauswahl. Nur vier fremdsprachigen Lieder, davon ein sehr anmutiges in polnischer Sprache, standen gegen elf deutsche Weihnachtslieder und Lobgesänge auf Gott. Aus Zuhörersicht gab es etliche wertgeschätzte Aha-Effekte, zu denen unter anderem das sehr ermunternde Solo von Sopranistin Cornelia Frankenberg gehörte. Helge Mammen verschaffte als Vorleser eines Textes unter dem Titel „Mary“ von Stefan Heym dem Chor eine Sing- und Atempause und dem Publikum ein schönes Zuhörerlebnis. Im zweiten Programmteil brachte das Lied „s‘ Rachermannel“ erzgebirgische Weihnachtsfreuden an die Ohren der Zuhörer. Gedanklich und auch körperlich konnte bei diesem Titel sogar ein wenig geschunkelt werden.