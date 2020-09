Katzhütte. Die frisch gebackene Pilzsachverständige Claudia Hämmerling aus Katzhütte hat in ihrem Leben schon so manchen Strauß ausgefochten.

Claudia Hämmerling: Eine Berlinerin in Katzhütte

Entlang eines Seitentals der Schwarzburger Straße zweigt ein Fußweg ab. Die wenigen Meter bergauf zum Haus sind so steil wie im Schwarzatal üblich, doch sind sie zuletzt nicht nur von Bewohnern und Postboten gegangen worden. Hier an ihrem „Alterssitz“ wohnt Claudia Hämmerling mit ihrem Mann Klaus und dem kleinen Hund Minni. Sie ist die jüngste Pilzsachverständige im Landkreis Saalfeld Rudolstadt. Jüngste nach Zeitpunkt der Prüfung, denn an ereignisreichen Lebensjahren hat die 66-Jährige eine ganze Reihe vorzuweisen.