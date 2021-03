Corona-Kontrolle endet mit Angriff auf Polizisten - Streit endet mit Schlägerei

Ilmenau Das sind die Meldungen der Polizei für Arnstadt, Ilmenau und den Ilm-Kreis.

Corona-Kontrolle eskaliert

Freitagmorgen kontrollierte zu den Markttagen auf dem Markt in Ilmenau ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes einen 57-jährigen Ilmenauer, welcher ohne Maske auf dem Markt unterwegs war. Trotz Aufforderung weigerte er sich, eine Maske zu tragen als auch seine Personalien preiszugeben.

Deshalb wurde zur Identifizierung des Mannes die Polizei gerufen, wobei der Mann sich weiter hartnäckig weigerte, Angaben zu seiner Person zu machen. Bei der Suche nach seinem Personalausweis schlug und trat der Mann unvermittelt auf die Polizisten ein, wobei ein Polizist leicht verletzt wurde. Erst eine Zwangsanwendung brachte den Mann unter Kontrolle und es konnte seine Personalien geklärt werden. Nun hat er sich nicht nur eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung sondern auch wegen Angriffs auf Polizisten eingefangen.

Streit unter Jugendlichen endet mit Schlägerei

Ein Streit unter mehreren Jugendlichen am Samstagabend endete in der Nähe zum Bahnhof in Geraberg in einer Schlägerei, wobei ein 17- und ein 18-jähriger durch einen weiteren Jugendlichen geschlagen und hierbei im Gesicht verletzt wurden. Die genauen Hintergründe und Beteiligten werden durch die Polizei noch zu ermitteln sein.

Mehrere Autokennzeichen gestohlen

Vermutlich im Laufe der Freitagnacht wurden in Arnstadt von mehreren geparkten Pkw die hinteren Kennzeichentafeln durch bislang Unbekannte gestohlen. So wurden gestohlene Kennzeichen von abgestellten Autos am Wollmarkt-Parkplatz, im Lohmühlenweg und an der Krummhoffmühle durch die überraschten Autobesitzer festgestellt und zur Anzeige gebracht.

Aggressiver Ladendieb flüchtet vergeblich

Freitagabend kam es zu einem Ladendiebstahl von Getränken in einem Discounter in der Ziolkowskistraße in Ilmenau, welcher jedoch durch die Kassiererin bemerkt wurde. Der junge Mann wurde bei seiner Kontrolle durch das Personal plötzlich aggressiv und flüchtete aus dem Laden, konnte jedoch durch die Polizei festgenommen werden. Der 17-jährige Dieb ist für die Polizei kein Unbekannter, eine Anzeige wurde gefertigt.

