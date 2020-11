Dachfest fällt wegen Corona aus

Ilm-Kreis. Ende nächsten Jahres sollen die Regelschüler in ihre an- und umgebaute Schule in Geraberg wieder einziehen können.

Es hätte so schön werden können, das Dach ist fertig, die Sonne schien, es hätte dem Dachfest am Freitag in Geraberg nichts im Weg gestanden. Doch dann kam die neue Corona-Verordnung und aus der großen Feier, zu der schon von der Kreisverwaltung eingeladen war, wurde eine kleine Begehung mit Bauamt, Planer und Landrätin. Die Fassade des Anbaus der Regelschule Geraberg erhält gerade Wärmedämmung. Davor stehend und anfangs mit dem Baulärm und Radiomusik der Bauarbeiter kämpfend, ließ Landrätin Petra Enders (Linke) noch einmal das bisherige Baugeschehen Revue passieren. Hier haben im März die An- und Umbauarbeiten begonnen, Ende nächsten Jahres sollen sie abgeschlossen sein. Der Kreistagsbeschluss dazu fiel im September 2019. Anfangs waren die Schüler bei den Tiefbauarbeiten noch in ihrer alten Schule, inzwischen ist die Regelschule mit 153 Schülern und 12 Lehrern in das Ausweichquartier der sanierten ehemaligen Glasfachschule auf das Gelände des Lindenberg-Gymnasiums nach Ilmenau umgezogen.

Das ist der Übergang vom Bestandsgebäude zum Anbau. Foto: André Heß