Das einst ungeliebte Kind feiert seinen 25. Geburtstag

Ilm-Kreis. Als die Gründung des Ilm-Kreises vor 25 Jahren von Krach und Protesten begleitet wurde, war an gemeinsame Veranstaltungen mit Bewohnern aus dem Norden und dem Süden nicht zu denken. Schon die Frage des künftigen Kennzeichen auf den Nummernschildern von Fahrzeugen reichte, um Menschen auf die Straße zu bringen. Heute ist das einst geschmähte Gebilde die wirtschaftlich erfolgreichste Region in Thüringen und es gibt längst gemeinsame Veranstaltungen zwischen Arnstadt und Ilmenau – wie die am Samstag aus Anlass des 25-jährigen Bestehens des Ilm-Kreises.

Der Plauesche Carneval-Club 1988 begeisterte das Prublikum mit einem Auftritt. Foto: Arne Martius

Eingebettet wurde das Jubiläum in den alljährlichen Bürgerabend, wie er einst von Landrat Lutz-Rainer Senglaub (CDU) initiiert wurde und mit dem vor allem das Ehrenamt geehrt werden sollte. Gastgeber ist dabei auch die Sparkasse Arnstadt-Ilmenau, die die Gelegenheit ihrerseits nutzte, um Engagement auszuzeichnen. Vorstandsvorsitzender Marco Jacob stellte am Samstag eine neue Plattform im Internet vor, auf der ab dem neuen Jahr Vereinsvorhaben präsentiert und Spenden eingeworben werden können. Mit einer Anschubfinanzierung bedachte das Geldinstitut die Eiskunstlaufgemeinschaft Ilm-Kreis für die jährliche Show in der Ilmenauer Eishalle (1000 Euro), den Kindergarten „Regenbogen“ aus Arnstadt für den Bau eines Sportplatzes (2500 Euro) und den Arnstädter Karnevalsverein „Narrhalla“ für die Organisation des Faschingsumzugs.

Begleitet wurde der Abend von Musik- und Tanzdarbietungen aus dem ganzen Ilm-Kreis: Die Musikschule Arnstadt-Ilmenau intonierte unter anderem den Rockklassiker „Smells like Teen Spirit“ von Nirvana und vom Publikum bejubelte Einlagen kamen jeweils vom Plaueschen Karneval-Club 1988 und dem Rock`n`Roll-Club „Tweety“ aus Ilmenau.

Bejubelt wurde die Tanzeinlage des Rock 'n' Roll-Clubs „Tweety“ aus Ilmenau. Foto: Arne Martius

Im Gespräch mit der heutigen Landrätin Petra Enders (Die Linke) erinnerte ihr Vorgänger Lutz-Rainer Senglaub in der Stadthalle Arnstadt an die Geburtswehen des fusionierten Landkreises, deren überregionales Markenzeichen der Streit um das gemeinsame Kennzeichen war. „An meinem Auto wird deswegen immer IK stehen. Schließlich habe ich dafür zu viele Prügel gekriegt“, bekannte Senglaub schmunzelnd. Er hoffe, dass die Diskussionen über neuerliche Kreisfusionen beendet sind. Als vor knapp zwei Jahren die Debatte um eine mögliche Fusion mit Gotha ihren Höhepunkt erreicht hatte, „da konnte man denken, wir schaffen nicht einmal mehr das 25-Jährige“, meinte Senglaub, der dem Ilm-Kreis weiterhin eine erfolgreiche Zukunft wünschte.