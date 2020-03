Das Gedächtnis der Gemeinden

Arnstadt. Susanne Krell blättert interessiert in einem der alten Bücher. „Ich komme selbst aus der Berufsrichtung und bin heute aus Interesse hier“, erzählt sie. Sie ist eine von rund 70 Besuchern, die am Samstag im Stadt- und Kreisarchiv am Plan vorbei schauen.

Zum zehnten Mal hatte der Verband deutscher Archivarinnen und Archivare die Archive in Deutschland dazu aufgerufen, ihre Pforten für Interessierte zu öffnen und einen Einblick in ihre Tätigkeit zu geben. Wie jedes Jahr ist Andrea Kirchschlager gern diesem Aufruf gefolgt, führt Gäste durch ihre Räume und beantwortet geduldig Fragen.

Er sei als kleines Kind als Kriegsflüchtling in einem Auffanglager in Arnstadt gewesen, ob denn nachzuvollziehen sei, für wie lange, will zum Beispiel ein Gast wissen. Schnell hat Andrea Kirchschlager die Meldekarte seiner Familie gefunden. Genau kann sie die Frage zwar auch damit nicht beantworten, mit einer Kopie der Karte und der Erinnerung an Eltern und Schwester aber geht der Besucher zufrieden nach Hause.

Wie viel Liter denn eine Arnstädter Metze, ein altes Hohlmaß, ausmache, fragt ein anderer Besucher. Auch hier hat die Archivarin schnell die Antwort parat. 7,3 Liter erklärt sie und dass das Maß fast in jeder Stadt anders war. Historiker und Buchautor Michael Kirchschlager unterstützt derweil seine Frau, indem er einige Besucher durch die Räume des Archivs führt und dabei übers Arnstädter Bier plaudert. „Früher gab einen Bierbannmeile“, erzählt er. „In dieser durfte nur das Arnstädter Bier verkauft werden. Das betraf auch die umliegenden Dörfer.“ Und zu Bürgermeister Niklas Fischer, der einst das Weizenbier erfand, hat er eine Anregung: „In Arnstadt erinnert leider nichts an ihm. Wie wäre es mir einem Denkmal oder einem Niklas-Fischer-Brunnen?“ Dass aus diesem dann statt Wasser Bier sprudeln möge, gehört aber doch eher ins Reich der Fantasie. Etwa 2000 laufende Meter an Unterlagen und Zeitungen aus längst vergangenen Zeiten aber auch der jüngeren Gegenwart befinden sich im Stadt- und Kreisarchiv Arnstadt. Das älteste ist ein Pergament aus dem Jahre 1332. Auch wenn heute immer mehr Verwaltungsvorgänge digital abgewickelt werden Andrea Kirchschlager hat lieber „etwas Richtiges in der Hand. Zeitungen zum Beispiel archivieren wir nach wie vor in Papierform und nicht als E-Paper.“ Zudem werden sie als Mikrofilm archiviert, so dass Inhalte schneller zu finden sind.

So ganz analog geht es aber auch im Archiv schon lange nicht mehr zu. „Die Mehrheit der Anfragen kommen mittlerweile per E-Mail“, weiß die Hausherrin. Etwa 1000 bis 1500 Anfragen bekommt sie pro Jahr. Vor allem die Forschung nach ihren Vorfahren, nach den eigenen Wurzeln ist es, die Neugierige ins Archiv treibt. Da helfen auch die Namensbücher, die Andrea Kirchschlager in mühevoller und jahrelanger Kleinarbeit zusammengetragen hat und die alle Arnstädter Bürger mit Namen und biografischen Daten auflisten. In Arnstadt wurde 1711 erstmals ein „Raths Archiv“ erwähnt. Mehrmals wechselte es seinen Standort. Seit 2003 ist es nun in den eigens für die Archivbedürfnisse umgebauten Räume Am Plan zu finden. Zu den Stammgästen beim Tag der Archive zählt der Enkel von Paul Möller, der dafür extra aus Erfurt kommt. Sein Opa hatte nach dem Zweiten Weltkrieg das Archiv wieder aufgebaut. Wie jedes Jahr hat Andrea Kirchschlager an diesem Tag der offenen Tür auch eine Ausstellung vorbereitet. Die Tafeln der im letzten Jahr im Schlossmuseum gezeigten Ausstellung zur Arnstädter Industriegeschichte ergänzte sie „mit Dokumenten aus unserem Bestand.“ So gibt es unter anderem historische Visitenkarten, Briefköpfe und Werbeprospekte zu sehen. Auf reges Interesse stoßen auch die 1959 vom Arnstädter Fotoclub aufgenommen Bilder von Arbeiterinnen und Arbeitern der unterschiedlichen Betriebe. „Die meisten von diesen Betreiben gibt es ja heute nicht mehr“, bedauert Andrea Kirchschlager. Wiedererkannt wird am Samstag übrigens niemand der Abgelichteten. 60 Jahre sind wohl eine doch zu lange Zeit.