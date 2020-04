Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Geschwätz auf der Bank

Was ist schlimmer als Corona?

Tinnitus! Den kriege ich in der Arnstädter Redaktion durch das geschlossenen Fenster. Seit hier in der Fußgängerzone schräg gegenüber das Café wegen Corona für die Dauernutzer im Außenbereich geschlossen ist, hat diese Bevölkerung einen neuen Stammplatz gefunden. Eine Bank, die genau unter den Fenstern steht, die leider sowas von unverschämt hellhörig sind.

Man versteht jedes Wort, und will es absolut nicht! Zwei Damen sitzen auf der Bank mit einem Becher Café, stundenlang, daneben hat ein Herr seinen Klappstuhl mitgebracht. Zwei weitere Männer bilden im Stehen die Links- und Rechtsaußen. Die Bedienung aus dem Café platziert sich dazu, greift sich mit Handschuhen ins Gesicht, lässt von der Mitte der Straße aus mit verschränkten Armen ihren Rundblick schweifen. Es bleibt nicht so eintönig.

Passanten bleiben stehen, mit Kindern, mit Kinderwagen, mit Rädern und beteiligen sich an dem lautstarken Geschwätz. Es schallt herauf und macht einen wahnsinnig, wenn man einen Gedanken fassen will. Es ist zum in den Homeoffice weglaufen.

Abwechslung in die seichte Straßenunterhaltung bringt jetzt wieder zwei Stunden der Akkordeonspieler. Wenn die Geigenspielerin dann auch noch loslegt, beantrage ich Ausgangssperre.