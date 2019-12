Das ist doch alles Schnee von gestern

Ich weiß ja nicht, was Sie so die Feiertage über treiben. Ich gehe arbeiten und Ski fahren. Wozu habe ich sonst eine Ausrüstung mit allem Zipp und Zapp. Sogar einen Helm habe ich mir in der letzten Saison geleistet, weil ich inzwischen die letzte Mütze weit und breit war. Ich werde nach Schmiedefeld, die haben so einen tollen Lift mit künstlicher Beschneiung für nur ein paar Millionen Euro bauen lassen. Ach so, den können sie bei 10 Grad plus gar nicht beschneien, das ist schade. Aber was soll’s, auch in Oberhof haben sie so einen nagelneuen Zeitvertreib mit Kunstschnee-Maschinen gebaut. Klar, da muss es auch erst richtig kalt werden, bevor die Schneekanonen was Weißes auf die Piste zaubern. Zum Glück haben sie ja für die Biathlon-Profis noch den Schnee von gestern, also von vor einem Jahr, eingelagert. Die könnten selbst im Hochsommer ihre Multi-Werbe-Trikots ausfahren, was sie auch in Fußballarenen tun. Es ist zum Schießen. Ich hole jetzt Wollmütze, Schal und Handschuhe raus und begebe mich damit bei 15 Grad auf einen Spaziergang durch den nicht vorhandenen Winterwald. Ein bisschen Schwund ist immer, sagt mein Bankberater.