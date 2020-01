Letzte Hoffnung, Teil II: Der Arnstädter Friedemann Behr erinnert sich an die Zeit kurz vor und nach dem Kriegsbeginn im Jahre 1939 in Arnstadt.

Das Sammeln gehörte zum Alltag

1938 kam ich als Abc-Schütze in die Knabenbürgerschule am Plan. 1939 war dann Krieg. Das siegesgewisse „Großdeutsche Reich“, ein rohstoffarmes Land, hatte nun ein großes Problem, weil die notwendigen Importe und der Welthandel total zum Erliegen kam. Also suchte man nach Abhilfe und glaubte sie gefunden zu haben. Und zwar in der Aktion „Rohstoffrückgewinnung“ – sozusagen der letzten Hoffnung. Es begann die Sammelei auch in unserer Schule, durch sechs Kriegsjahre hindurch mit täglich neuen Aufgaben. Unter anderem mussten wir auch Kastanien sammeln. „Die Klassen liefern geschlossen beim Schulleiter ab, so dass die Mengen der einzelnen Klassen festgestellt werden können. So wird ersichtlich, wie sich jeder Klassenlehrer darum bemüht“, hieß es damals. Und weiter: „Morgen und übermorgen sollen unsere Schüler aus ihren eigenen Familien die entbehrlichen Flaschen mit in die Schule bringen.

Zur Reichsstraßensammlung am Ende der Woche will auch unsere Schule ihren Beitrag leisten. Jeder Schüler wird gern eine Geldspende mitbringen, vielleicht sagen wir: nicht unter 10 Pfennig, nach oben wird keine Grenze gesetzt.“ Belohnt wurden die Schüler auch. Bei der Hagebuttensammlung wurde die Aufgabe gegeben, mindestens ein Kilogramm zu sammeln. Wer dies schafft, brauchte für einen Tag keine Hausaufgaben zu machen. „Alle Klassen sollen die im Lehrerzimmer angeschlagenen Heilkräuter sammeln, und zwar als Hausaufgabe. Sie sind unter Aufsicht des Klassenlehrers auf dem Schulboden zum Trocknen abzuliefern.“ Klassenlehrer wurden aufgefordert, die Schüler zum erneuten Sammeln von Heilkräutern zu animieren: Holunderblüten, Spitzwegerich, Brombeerblätter, Erdbeerblätter, Lindenblüten und ähnliches.“ Aber auch Bücher und Schneeschuhe für die Soldaten wurden gesammelt.

Es gab auch Kritik: „Die Knochengewichte gestern beim Altstoffsammeln stimmen nicht. Knochen müssen von den Klassenlehrern selbst nachgewogen werden.“ Bei der Maiblumensammlung wurden an der Schule 6 Kilogramm und 850 Gramm gesammelt. Soweit die Aufrufe und Aushänge, also die Theorie. Die Praxis sah ganz anders aus. Wir waren natürlich glücklich, statt im Unterricht zu sitzen rund um die Alteburg Heilkräuter zu sammeln. Das Gelände war gut für Spiel und Spaß geeignet. Unter unserer Säumigkeit hatte vor allem Herr Mailand zu leiden, den man die Verantwortung für die Sammlungen aufs Auge gedrückt hatte. Also stand dann am Schwarzen Brett: „Kamerad Meiland teilt mit, dass die Sammlung von Altmetall und Heilkräutern stark nachlässt. Der Direktor bittet die Klassenlehrer nochmals auf die kriegswichtige Bedeutung der Sammlung aufmerksam zu machen und zum fleißigen Sammeln anzuregen.