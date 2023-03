Dem Osterhasen quer durch das Geratal auf den Fersen

Trotz Wetterkapriolen trafen sich am Wochenende Jung und Alt auf dem Lindenplatz in Gräfenroda. Das Highlight in diesem Jahr: die Krone mit über 1000 Eiern.

Gräfenroda. Borzelbornquelle, sieben Steinkreuze und das Wetterhäuschen: Wer die Ostereier will, muss sie suchen.

Das Wetter ist eine Gratwanderung: Von Schnee und Regen bis zu herrlichem Sonnenschein ist alles vertreten. Doch zuversichtlich treffen sich am Wochenende Jung und Alt auf dem Lindenplatz in Gräfenroda. Neben guter Laune sind sie mit Hunderten von bunten Ostereiern ausgestattet. Denn der evangelische Kindergarten Regenbogen, die Zwergstatt Gräfenroda sowie der ADAC-Verein schmücken den Platz wieder österlich. Doch in diesem Jahr gibt es eine Besonderheit: Denn die Kleinsten sind im Vorfeld auf Eierjagd gegangen und sind dem Hasen quer durch die Gemeinde Geratal hinterhergejagt.

Die Verantwortlichen aus dem Kindergarten und der Zwergstatt überlegen sich im Vorfeld eine Challenge für die Kinder. Es soll die gesamte Gemeinde umfassen und ein Spaß für Groß und Klein sein. Die Steppkes samt Familie jagen dem Hasen also hinterher und müssen die Riesen-Ostereier in den Orten Frankenhain – Borzelbornquelle, Geraberg – Thermometerwerk, Geschwenda – Wetterhäuschen, Gossel – Die 7 Steinkreuze, Gräfenroda – Zwergstatt und Liebenstein – Burg Liebenstein finden. Dort angekommen, gilt es eine Aufgabe zu lösen und den entsprechenden Buchstaben einzutragen.

Neue Ideen nach einer Osterbrunnenfahrt

Im Rahmen des Schmückens des Lindenplatzes erfolgen auch Auflösung und Preisverleihung. Insgesamt sind 49 ausgefüllte Schatzkarten eingegangen. Während Platz eins ein Osterei aus Keramik bekommt, welches als Vase genutzt werden kann, freuen sich die Plätze zwei und drei über Gutscheine von Rewe und der Eismanufaktur.

Neben den über 1000 Eiern vom vergangenen und diesem Jahr haben die Bastelfrauen vom Motorsportclub Gräfenroda, die im ADAC-Verein sind, noch eine weitere Idee. Auf einer Osterbrunnenfahrt nach Oberfranken ist den Frauen der Einfall gekommen, eine Osterkrone für die Gemeinde zu basteln. Sie soll der Verschönerung dienen und ein Dankeschön an den Ort sein, für die vielen Veranstaltungen. An zwei Abenden sind über 1000 Eier bemalt und an zwei Tagen die Krone gewickelt worden. Gräfenroda und die Gemeinde Geratal ist bereit: Ostern kann kommen.