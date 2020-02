Demonstration in Ilmenau gegen Ministerpräsidentenwahl

Ilmenau. Nach der Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) zum neuen Thüringer Ministerpräsident mit den Stimmen der AfD ist es am Mittwochabend in Ilmenau zu einer Spontandemonstration mit rund 100 Teilnehmern gekommen. Auf Transparenten und Plakaten war unter anderem zu lesen „AfD im FDP-Pelz“ oder „Wer sich von Faschisten wählen lässt“. Die Demonstranten versammelten sich am Apothekerbrunnen und zogen dann zum Rathaus der Stadt.

Auf dem Marktplatz ließen Redner an einem offenen Mikrofon ihrer Wut und Enttäuschung über die Ereignisse im Thüringer Landtag vom Vormittag freien Lauf. Das Wahlverhalten der CDU-Landtagsabgeordneten sei „eine Schande“, hieß es dort, die zur Folge haben werde, dass vor allem Mitglieder an der Basis das Parteibuch der Christdemokraten zurückgeben, wurde von einigen prognostiziert. Sorge äußerten Sprecher, dass sich die Geschichte wiederholen könne und erinnerten daran, dass es das Land Thüringen war, in dem 1930 erstmals in der Weimarer Republik die NSDAP an einer Regierung beteiligt war.

Die Landtagsabgeordnete Madeleine Henfling (Grüne) bezeichnete die Geschehnisse in Erfurt als „ein Ereignis, dass uns wachrütteln sollte“. Unter dem Beifall der Anwesenden forderte sie dazu auf, jetzt im Druck nicht nachzulassen und auch in den kommenden Tagen zu zeigen, was man von der Abstimmung im Landtag halte. „Bleibt laut die nächsten Wochen, denn es steht viel auf dem Spiel“, sagte die Politikerin.

Henfling erteilte der Zusammenarbeit mit Ministerpräsident Kemmerich eine klare Absage. Der Pakt insbesondere mit der Thüringer AfD unter ihrem Vorsitzenden Björn Höcke sei „ein Pakt mit Faschisten“, der keine Legitimation verdiene. Thomas Kemmerich trage nun die volle Verantwortung, aus der auch die CDU-Abgeordneten nicht entlassen werden könnten. „Immerhin gab es zwei Vernünftige“, sagte sie unter Bezug auf eine Enthaltung und eine Stimme aus dem bürgerlichen Lager für Bodo Ramelow (Die Linke) bei der Abstimmung im Landtag.

