Der beleuchtete Olivenbaum

Wahrscheinlich ist unsere Familie nicht die einzige, die sich mit dem Weihnachtsbaumkauf auf den letzten Drücker beschäftigt. In diesem Jahr – und wenn ich mich richtig erinnere, eigentlich die vergangenen auch – haben alle Spätkäufer aber eine gute Begründung: Fast zweistellige Frühlingstemperaturen sorgen dafür, dass womöglich selbst die hartgesottenste Nordmanntanne ihr halbes Kleid verliert, bis sie zu Ehren kommt.

Wenn das so weitergeht, sollte sich die Zunft der Weihnachtsmänner einen anderen Dresscode zulegen. Rot muss es schon sein, aber vielleicht auch etwas luftiger. Fühlte sich die Luft beim Bach-Advent in Arnstadt immerhin schon etwas weihnachtlich an, wehte über den Ilmenauer Weihnachtsmarkt am Wochenende ein laues Frühlingslüftchen. Weil es permanent nieselregnete, hätte dem Rotmantel eher eine wasserfeste Joppe gut getan und ein Imprägnierspray für den Bart.

Schnee, was war das nochmal? Selbst bei der Winterwelt in Schmiedefeld ist derzeit tote Hose. Auf der Internetseite stammen die letzten Einträge vom Liftbaudenfest im Oktober, dicht gefolgt von den Ostergrüßen. Vor einem Jahr auf den Tag genau war die Piste immerhin schon von einer weißen Zuckerschicht überzogen.

Prächtig gedeiht hingegen unser Olivenbäumchen auf dem Balkon. Wie würde das eigentlich mit Beleuchtung aussehen?