Der erste Weihnachtsbaum steht auf Ilmenaus Marktplatz

Ilmenau. In Ilmenau, Gehren und Jesuborn stehen seit dieser Woche die ersten Weihnachtsbäume. Alle anderen folgen am Montag, 25. November. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, kann es beim Setzen zu Behinderungen für Autofahrer und Fußgänger kommen. Die Bäume für die Kernstadt kommen in diesem Jahr aus Langewiesen, Jesuborn und aus dem Wohngebiet „Pörlitzer Höhe“. Von der Stadtverwaltung werden dabei lediglich die Kosten für die Fällung und den Transport übernommen. In anderen Ortsteilen werden gewachsene Bäume beleuchtet.