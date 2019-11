Der Ilm-Kreis verliert 12.900 Erwerbspersonen bis 2040

Demografie und Digitalisierung – das sind zwei Herausforderungen für die Personalpolitik von Unternehmen. Die demografische Entwicklung erschwert die Personalsuche und die Digitalisierung verändert die Anforderungen an die Fähigkeiten und Kompetenzen der Beschäftigten. So sieht das die Arbeitsagentur Erfurt, die am Montag zu einem gut besuchten und mittlerweile dem vierten Unternehmerfrühstück in das Ilmenauer Hotel Tanne einlud. Beatrice Ströhl, die Vorsitzende der Geschäftsführung, sprach von zwei Megatrends, auf die sich die Unternehmer aus dem Ilm-Kreis einstellen müssten.

Wenn die gewünschte Fachkraft mehr und mehr zur Mangelware wird, welche Möglichkeiten bleiben, so hieß das erste Thema. Mit Zahlen wurde zunächst dieser Trend verdeutlicht. Laut Statistischem Landesamt verliert der Ilm-Kreis seit 2018 bis 2040 rund 12.900 Erwerbspersonen. Derzeit gibt es 38.000 Sozialversicherungspflichtige im Landkreis, davon ist ein Viertel über 55 Jahre alt. Bei einer Arbeitslosenquote von 4,7 Prozent, so Ströhl, habe man keine Fachkräfte mehr zu bieten. Die Zeiten, wo sich nach einer Stellenausschreibung 20 bis 40 Bewerber gemeldet hätten, seien vorbei. Was bleibe, sei die zweitbeste Lösung, und zwar die Qualifizierung von Helfern in den Betrieben zu Fachkräften. Insbesondere im Zeitalter der Digitalisierung, wo sich 80 Prozent der Berufe in der Produktion grundlegend ändern würden.

Quereinsteiger qualifizieren lassen

Die Arbeitsagentur unterstützt die Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen nach dem so genannten Qualifizierungschancengesetz. Das ermögliche Unternehmen, ungelernte Mitarbeiter, so genannte Quereinsteiger, quasi vom Bäcker zum Maschinen- und Anlagenbediener qualifizieren zu lassen, erläuterte Andrea Mayland vom Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur. Nach 16 Monaten endet die Qualifikation mit dem Berufsabschluss. Je kleiner das Unternehmen sei, umso größer wäre die Förderung. Sie geht bis zu 100 Prozent und sichert bis zu 75 Prozent Zuschuss zum fortgezahlten Arbeitsentgelt. Wer länger als vier Jahre schon im Unternehmen ist, könne auch mit Zustimmung der Industrie- und Handelskammer Südthüringen eine externe Prüfung zu einem Berufsabschluss ablegen, brauche dafür aber eine Vorbereitungszeit von vier bis sechs Monaten, die er über eine Schulungsfirma findet. Schafft er den Abschluss, winke dem Mitarbeiter ein Bonus von 1.500 Euro der Arbeitsagentur für die bestandene Prüfung. Wer das für seine Mitarbeiter in Anspruch nehmen will, müsse vorher einen Fragebogen ausfüllen, worin Angaben zum Mitarbeiter und zum Unternehmen verlangt werden.

Bei der Veranstaltung wurden auch Wege aufgezeigt, wie Menschen mit Behinderung gezielt im Unternehmen eingesetzt werden können. Als Beispiel hierfür galt die Brückner Kartonagen GmbH in Geschwenda, die seit September einen jungen Mann nach seiner Förderschule als Helfer für drei Jahre eingestellt hat. Er hat einen Lernschwäche, gilt als 100 Prozent schwerbehindert und könne keine Ausbildung absolvieren, hieß es. Er arbeite inzwischen im Warenversand, bediene aber auch unter Aufsicht schon Maschinen. Wie die Unternehmen den Herausforderungen in der heutigen Zeit begegnen, Fachkräfte finden und den Wissenstand der Beschäftigten auf den aktuellen Stand bringen können, wurde anschließend bei einem Frühstück weiter im Gespräch erörtert.