Detaillierte Planung für den Lindenberg wird vorgestellt

Ilmenau. Mit dem Konzept zur Weiterentwicklung des Ilmenauer Lindenbergs beschäftigt sich am 17. November der Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Verkehr. Einziger Tagesordnungspunkt ist die gemeinsam von der Racement GmbH und dem Ingenieurbüro Bauprojekt Ilmenau (BPI) erstellte detaillierte Planung, die dann erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wird.

Das Papier beinhaltet sowohl Bausteine für die Erschließung des Hausbergs mit Familienangeboten auf der nordöstlichen Seite, als auch den Verlauf von Mountainbikestrecken im südwestlichen Bereich. Damit soll die bestehende Downhillstrecke durch einfacher zu fahrende Routen mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen ergänzt werden. Die Idee für ein solches Angebot war entstanden, nachdem am Hangeberg zunehmend illegal gebaute Strecken angelegt wurden. Inwieweit ein – in welchen Dimensionen auch immer – solcher Bikepark aber für Ilmenau Sinn ergibt, war Gegenstand einer Anfrage der AfD-Fraktion in einer Stadtratssitzung. Zumal es einen ähnlichen Parcours mit fünf verschiedenen Strecken bereits in Oberhof gibt.

Wie der Leiter des Sport- und Betriebsamts Lars Strelow sagte, liege der Vorteil der Konzeption für den Lindenberg darin, dass sie modular aufgebaut sei. Welcher Ausbaugrad für Ilmenau in Frage komme, sei letztlich die Entscheidung des Stadtrats, der am 17. November die Diskussion im Ausschuss vorangeht. Im Grundtenor einig sind sich jedoch die meisten Stadtratsmitglieder, dass Angebote auch in der Stadt gebraucht werden.

Eine im vergangenen Jahr vorgestellte Machbarkeitsstudie kommt zum Ergebnis, dass mit 14,9 Millionen Mountainbikefahrern in Deutschland diese Freizeitsportart den Fußball mit 14,2 Aktiven bei der Platzierung der beliebtesten Volksportarten inzwischen verdrängt hat. „Mountainbiken boomt“, heißt es in der Untersuchung.

Der Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Verkehr beschäftigt sich am 17. November ab 17 Uhr im Sitzungsraum ‘’Parkcafe’’ (Festhalle) in der Naumannstraße 22 in Ilmenau mit der Konzeption.