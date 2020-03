Sitzendorf. Bürgermeister Martin Friedrich warnt eindringlich vor nicht stornierbaren Buchungen in aktueller Brand-Brache

Die Fata Morgana eines Sitzendorfer Hotels

Es waren bedrückende Stunden, als vor einem Jahrzehnt das Vital-Hotel in Sitzendorf brannte. Doch fast auf dem Tag genau zum Jubiläum dieses schwarzen Tages, offeriert ein unbekannter Betreiber Übernachtungen, ganz so, als habe es das Ereignis gar nicht gegeben.

Rückblende: Eine der Konsequenzen aus dem Verlust der Übernachtungskapazität war auch, dass es zumindest im Moment keine Tourist-Information mehr im Dorf gibt, die Anfragen also bei der Gemeinde einlaufen. Und als Bürgermeister Martin Friedrich die skeptische Nachfrage erhielt, ob man denn wirklich zu Weihnachten wieder in dem Hotel buchen könnte, kamen Nachforschungen ins Rollen, die mit einer nachdrücklichen Warnung enden. Das Buchungsportal Booking.com offeriert, nach Recherchen unserer Redaktion ab dem 3. Juli 2020 Übernachtungen, dort wo derzeit eine Brandruine steht. Sogar 30 Personen, die Höchstzahl, kann man eingeben, die Webseite bietet dann 10 Doppelzimmer und 5 Familienzimmer an. 1600 Euro soll es kosten, gut 53 Euro pro Kopf. Stutzig macht Außenstehende allenfalls, dass es keine Stornierungsmöglichkeiten gibt. Dafür flößen viele Bilder von der Inneneinrichtung Vertrauen ein, auch wenn jegliche Bewertungen fehlen, die längst wichtige Buchungsargumente sind. Auf anderen Buchungswebseiten ist das Hotel nicht verfügbar.

In Sitzendorf hat man immerhin festgestellt, dass vor Ort ein Briefkasten mit einer provisorischen Hausnummer angebracht wurde. Ansonsten sei man auf höchste besorgt, dass hier ein versuchter Betrug im Gange sein könnte. Es sei nahezu ausgeschlossen, dass bis Juli 2020 die seit Jahr und Tag verlassene Immobilie wieder als Hotel funktionieren könne. Vor voreiligen Buchungen etwa, weil zum Rudolstadt-Festival am gleichen Wochenende eine hohe Nachfrage herrscht, sei daher dringend zu warnen.

Keinerlei konkrete Vorbereitungen vor Ort messbar

Aus dem Landratsamt kommt aktuell ein Kopfschütteln, was eine Gewerbeanmeldung angeht. Die Gemeinde hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet, die Polizei ermittle wegen des Anfangsverdachts eines versuchten Betrugs. Bei Booking.com hingegen herrscht derweil doppeltes Schweigen. Weder reagierte man auf eine konkrete Anfrage unserer Redaktion, noch hat die Gemeinde auf ihre schriftliche Information hin eine Antwort erhalten.

Martin Friedrich: „Wir haben große Sorge, dass unangenehme Erfahrungen mit zweifelhaften Angeboten sich letztlich auf den Ruf der Tourismusregion als Ganzes negativ auswirken können“. Die Gemeinde stehe auch nach mehreren problematischen Erfahrungen mit vorangegangenen Wiederbelebungsversuchen, solchen konstruktiv gegenüber. Aktuell lägen aber keinerlei Anzeichen dafür vor.