Katzhütte. Katzhüttes diesjährige Bittsteller-Liste an das Land war im Gemeinderat nur an einem Punkt umstritten

Die frohe Wiederkehr der altbekannten Kämmerin in Katzhütte

Das war eine recht unverhohlene Wiedersehensfreude: Fast ein Dreivierteljahr lang hatte die Gemeinde Katzhütte mit Andrea Brückner genau jene Finanzfachkraft aus der Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal schmerzlich vermisst, deren Expertise in Haushaltsfragen in allen Kommunen der seinerzeitigen Bergbahnregion schon fast als legendär gerühmt wird. Der Schritt, sie ins Ordnungsamt zu versetzen und so große Teile der laufenden Finanzverwaltung im oberen Schwarzatal nachhaltig lahm zu legen, gilt der dortigen Kommunalpolitik als eine der Entscheidungen, die die Krise im Tal erst verschärft haben. Doch seit Anja Schwabe, ab Mitte Dezember als neue VG-Beauftragte im Amt und Würden, Andrea Brückner zumindest vorderhand für die Abarbeitung aller aufgelaufener Rückstände abkommandiert hat, schöpft man auch in Katzhütte wieder Hoffnung.

Eine lange Stunde nahm sich der Gemeinderat am Mittwoch Zeit, vor allem eine dringliche Sache anzugehen. Dass die Gemeinde seit Jahren keinen Haushalt mehr, sondern nur noch fortlaufende Haushaltssicherungskonzepte hat, daran ist man schon fast gewöhnt. Dadurch, dass es 2019 aber noch nicht einmal zu einem solchen gekommen ist, seien der Gemeinde mögliche Zuschüsse von 109.000 Euro entgangen, beklagte Bürgermeister Wilfried Machold in seiner Analyse. 381.596 Euro möchte Katzhütte aus dem Landesausgleichsstock, der Solidarkasse der anderen Kommunen Um schnellstmöglich in die Debatte um mögliche Zuweisungen für 2020 einsteigen zu können - Kämmerin Andrea Brückner beziffert den Zuschussbedarf von Landesausgleichsstock auf stolze 381.596 Euro - müsse man schleunigst die unabweisbaren Investitionsaufgabe auflisten. Das sind nach einem einmütigen Beschluss des Rates nunmehr ein neuer Computer (1000 Euro), zwei Motorsägen für die Feuerwehrwehren (je 800 Euro), den Gemeindeanteil an der Reparatur der Sporthalle (61.000 Euro), den Ersatz der dortigen Heizung (20.000 Euro), den Breitbandausbau (46.000 Euro), Restzahlungen der Sanierung der Bahnhofstraße (110.000 Euro), die Planung des Brückenbaus am Oberhammer (45.000 Euro), eine Ersatzbrücke für die Bauzeit (58.000 Euro), ein Bauhof-Fahrzeug (24.700 Euro), den Austausch der Therme in einem gemeindeeigenen Wohnhaus (4000 Euro) und die Fassadensanierung am Herrenhaus (10.000 Euro). Neu hinzu kam nach längerer Debatte der Ersatz der Fußgängerbrücke am Park (30.000 Euro).