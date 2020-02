Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die geballte Bach’sche Klanggewalt in Ilmenaus Jakobuskirche

Ilmenau. Zu Mariä Lichtmess gaben am frühen Sonntagabend Kantor Hans-Jürgen Freitag und Gattin Almut ein familiäres Konzert in der Jakobuskirche. Bei der Komponistenwahl ließ der Kantor diesmal die blanke Einfalt herrschen, die sich am Konzertmotto ablesen ließ. „Bach, Bach, Bach… und sonst nichts“, nannte er das Konzert. Während er als Kantor Herr über 4500 Pfeifen an der großen Walckerorgel ist und sie klingen lassen kann, reichte ihr eine einzige Altblockflöte mit der gleichen Stimmung wie die große Orgel. Dennoch sollte es keinen sinnbildhaften Kampf Flöte gegen Orgelpfeifen, wie einst David gegen Goliath, geben, sondern ein liebevolles Zusammenspiel, bei dem keiner dem anderen die berühmten Flötentöne beizubringen versucht.

Die Zuhörer, denen die vier Wochen kirchenmusikalische Fastenzeit im Januar 2020 genug war, kamen scharenweise. Mehr als 100 Musikfreunde füllten die Kirchenbänke im Schiff und auf der Orgelempore. Mariä Lichtmess wird an jenem Tag gefeiert, wo es die gleiche Zeit nachtdunkel und taghell ist. Vor 2020 Jahren wurde einst das Baby Jesus von seiner Mutter das erste Mal in den Tempel getragen. Zum „Bach, Bach, Bach… und sonst nichts“-Konzert ließ der Kantor hören, dass die „Pastorella“ ziemlich schwer zu spielen sei. Zu Beginn aber kam Bach mit gewohnt kräftigen, glanzvollen Akkorden an die Ohren der Zuhörer. Aus dem riesigen Bach-Werk hatte der Kantor als Anfangs- und Schlussstück des Konzertes Präludium Es-Dur zu Beginn und am Schluss die dazugehörige Fuge – beide Stücke aus dem dritten Teil der „Clavierübung“- ausgewählt. Mit der „Pastorella für Orgel BWV 590“ präsentierte der Kantor einen Bach, wie man ihn als Orgelklang eher selten zu hören bekommt. Die Bach’sche Klanggewalt trat bei diesem Stück im Piano zu Tage. Mit leichtem Anschlag perlten die Töne und verbanden sich in einer sphärisch anmutenden Klangatmosphäre zum ruhigen Melodiefluss. War da nicht schon der nahende Frühling zu spüren? Die gespielte Heiterkeit der beiden Sonaten für Altblockflöte und Basso Continuo unterstrichen hernach dieses Gefühl. Mit der Aufführung dieser beiden Stücke verwirklichte das Musikerehepaar ihr im Programmblatt gegebenes Versprechen: „In den Sonaten ist die ganze Spielfreude und Eleganz anspruchsvoller damaliger Unterhaltungsmusik zu erleben.“