Die Geraer Straße in Geraberg soll komplett saniert werden

Die grundhafte Erneuerung der Geraer Straße steht im Ortsteil Geraberg der Gemeinde Geratal im Zeitraum bis 2022 an. Über die komplexe Baumaßnahme gab es am Mittwochabend im „Haus der Musik“ am Arlesberger Kreisel eine erste Informationsveranstaltung für Straßenanlieger. Bürgermeister Dominik Straube (CDU) verwies in seiner Begrüßung darauf hin, dass der Bau der Geraer Straße Teil des Gemeindefusionsvertrages ist.

Mit dem abzusehenden Straßenneubau plus Nebenanlagen, wie Bürgersteig und Beleuchtung, einen langgehegten Bürgerwunsch erfüllen zu können, mache alle Beteiligten froh. Gleichzeitig machte er deutlich, dass die Gemeinde Geratal erst seit relativ kurzer Zeit das von der Gemeinde Geraberg planungsseitig begonnene Projekt übernahm und deshalb im Herbst vorigen Jahres Fördermittelanträge absenden konnte. Die gesamte Terminplanung hängtan Verteilung der Fördermittel An der Fördermittelgenehmigung und dem Ausreichen der Gelder hänge der Terminplan der Ausschreibungen und das Einholen von Angeboten für das Gesamtprojekt. Alle nach der Ausschreibung abgegebenen Angebote müssten nach eingehender Prüfung vom Gemeinde- und vom Ortschaftsrat abgesegnet werden, ehe Firmen den Zuschlag bekommen können. All das koste Zeit. Deshalb werde die Gemeinde einen förderunschädlichen Baubeginn beantragen. Die veranschlagten Kosten für 750 Meter grundhaft erneuerte Straße mit Nebenanlagen sollen rund 1,3 Millionen Euro betragen. Die vom Freistaat erwartete Gesamtfördersumme beliefe sich auf knapp eine Million Euro. Von der Gemeinde müssten 260.900 Euro Eigenanteil aufgebracht werden. Die Anlieger bezahlen keine Straßenausbaubeiträge, hieß es weiter. Diesen sogenannten Beitragsausfall übernehme der Freistaat in Höhe von 588.000 Euro. Ohne den Fördermittelzuschuss, der ganz erheblich ist, sei diese Straßenbauprojekt nicht zu realisieren, sagten gleichlautend der Bürgermeister und Bauamtschef. Sie reagierten damit auf die Bürgerfrage, warum der 750-Meter-Straßenbau im 21. Jahrhundert so lange dauern müsse. Die Anlieger interessierten auf Fragen, wie „Wann geht es los? Wie wird mit welchen Einschränkungen für uns gebaut? Wann ist die Straße fertig.“ Alle Terminvorstellungen bleiben vage, weil sie nicht vom Wollen der Gemeinde abhängen oder beeinflussbar sind, hieß es. Es könne, wenn alles reibungslos klappt, mit dem Bauen noch in diesem Herbst begonnen werden. Das Jahr 2021 werde komplett als Bauzeit gebraucht. Erst 2022 werde die Straße fertig, neu und schön sein, war zu hören. Bauamtsleiter Mike Hellmundt erklärte fachliche Details des Straßenbaues, wo unter anderem im unteren Bereich ein Minikreisel entstehen wird. Dass der Hauptabwasserkanal aus dem Jahr 1942 nach Prüfung durch den Wasser- und Abwasserzweckverband Ilmenau nicht erneuert werden soll, löste große Skepsis bei den Versammlungsteilnehmern aus. In einer folgenden Veranstaltung, die noch nicht terminiert werden konnte, aber rechtzeitig bekanntgegeben werde, soll es dann Detailinformationen zu den Bauabläufen und allen notwendigen Einschränkungen und Belastungen für die Anlieger geben, die das Großprojekt mit sich bringt.