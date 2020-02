In der Erfurter Straße verstoßen nur wenige Autofahrer gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Kilometern pro Stunde.

Kontrollen werden in der Erfurter Straße in Ilmenau durchgeführt.

am

am

Die meisten Autofahrer halten sich an Tempolimit

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die meisten Autofahrer halten sich an Tempolimit

Ilmenau. Das subjektive Unsicherheitsempfinden von Passanten und Radfahrern in der Erfurter Straße in Ilmenau deckt sich nicht mit Kontrollen vor Ort. Zu diesem Fazit kommt das städtische Ordnungsamt. Gemeinsam mit der Polizei habe man den Straßenverkehr überprüft und festgestellt: „Es wird dort gefahren, was erlaubt ist. 85 Prozent halten sich daran“, sagte Amtsleiter Ingolf Müller.

Dazu passt die Auswertung einer mehrstündigen Geschwindigkeitskontrolle der Polizei vom Donnerstagnachmittag. Bei knapp 1300 Fahrzeugen wurden den Angaben zufolge 26 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h festgestellt. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 91 km/h gemessen. Das bedeutet für den Fahrer oder die Fahrerin neben einem hohen Bußgeld auch ein Fahrverbot, so die Polizei.

Demnächst soll dennoch eine mobile Messanlage mit Geschwindigkeitsanzeige aufgestellt werden, um erzieherisch einzuwirken, hieß es.