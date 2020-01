Gruppenfoto der Ausgezeichneten und Beförderten. Klaus-Dieter Hertwig (vordere Reihe, Mitte) erhält für 50 Jahre Arbeit in der Feuerwehr das große Brandschutzehrenzeichen am Bande.

Die meisten Einsätze seit 30 Jahren

„Das Jahr 2019 war in vielen Beziehungen ein außergewöhnliches Jahr.“ Mit dieser für die Freiwillige Feuerwehr Großbreitenbach zutreffenden Aussage begann Stadtbrandmeister Uwe Fröhlich am Freitagabend seinen Rechenschaftsbericht über die Aktivitäten der Wehr, die seit Jahresbeginn 2019 rein rechtlich nur noch eine Feuerwehr der Landgemeinde Stadt Großbreitenbach ist. Die ehemals zehn selbstständigen Feuerwehren der Orte der Landgemeinde sind mitten im Vereinigungsprozess des Zusammenwachsens unter einer Führung in neuer Struktur.

Es soll jede Ortsfeuerwehr, die nach einhelliger Meinung von Stadtverwaltung und den Wehrmitgliedern im Ort wesentlich mehr leistet als helfen, löschen, schützen und bergen, erhalten bleiben. Alle unter einem gemeinsamen Dach unter zentraler Führung, wie es in Ilmenau oder auch in Stadtilm praktiziert wird. Fröhlich konstatierte: „Im Berichtsjahr 2019 verzeichneten wir so viele Einsätze wie noch nie nach der Wende und erreichten in der Einsatzabteilung den höchsten Personalbestand. Die übergebene Drehleiter wurde in den Fahrzeugbestand integriert und bei vielen Einsätzen genutzt. Durch den Unfall mit dem TLF verloren wir jedoch das wichtigste Einsatzfahrzeug unserer Wehr“, bedauerte Fröhlich. Im Laufe der Rechenschaftslegung ging er auf eine schnelle Ersatzbeschaffung dieses 24 Jahre alten Tanklöschfahrzeugs ein. Wenn alles gut laufe, könne im dritten Quartal 2021 das Fahrzeug geliefert werden. Im Detail listete der Stadtbrandmeister das Einsatzgeschehen des vorigen Jahres auf. 65 Mal wurde die Wehr alarmiert, das sind elf Einsätze mehr als im Vergleich zum Vorjahr. Die Gesamteinsatzzeit der Stützpunktwehr betrug 2172 Stunden. Das sind fast doppelt so viele Stunden wie 2018. Lobend erwähnte Fröhlich die Zunahme an gemeinsamen Einsätzen mit den Ortswehren und die dabei deutlich verbesserte Qualität der Zusammenarbeit. In Auswertung der landesweiten Tunnel-Großübung am ICE-Tunnel Fleckberg kritisierte Fröhlich eine aus seiner Sicht unkoordinierte Gesamteinsatzleitung. Es habe sich unter Übungsbedingungen gezeigt, dass ein Szenario mit vielen Verletzten bei Rauchentwicklung derzeit nicht zu beherrschen sei. Und noch einmal rechnete der Stadtbrandmeister auf, dass alle aufgewandte Freizeit der Feuerwehrleute die Summe von 2500 Stunden noch überschreitet. Dass man Feuerwehrarbeit mit Engagement verrichte, betonten auch Dietrich Möhring (Gruppe „Rettung aus Höhen und Tiefen“) und der Funk-Gerätewart Thomas Hauke. Beide wandten sich aber entschieden gegen jegliche Art von Diffamierungen der Tätigkeit der Feuerwehr im Einsatzfall und Verunglimpfungen im Netz. Zum Brand in der Marienstraße habe es solche von Unsachlichkeit und Besserwisserei geprägten Kommentare gegeben. „Ein wahrer Shitstorm im Netz schloss sich an“, meinte Hauke. Er müsse angesichts solch erlebter Beschimpfungen den Gedanken verdrängen, bei Alarmierungen wie jeder andere Bürger einfach im Bett zu bleiben. Bürgermeister Peter Grimm fand Worte zur Würdigung der Feuerwehrarbeit, genau wie Jens Frey in Vertretung der Landrätin. Beförderungen und Ehrungen Neuaufnahme in die Einsatzabteilung: Stephan Hölzer Übernahme aus der Jugendfeuerwehr: Josephine Lipfert, Tim Roß Feuerwehrmann: Chris Antonio Haase, Josephine Lipfert, Peter Martin, Tim Roß Ernennung zu Maschinisten für Drehleiter: Ralf Sommer, Marcel Neitzke, Holger Fröhlich Beförderung zum Löschmeister: Matthias Finn Oberlöschmeister: Michael Pabst Bronzene Brandschutzmedaille für 10-jährige Dienstzeit: Josephine Lipfert, Chris Antonio Haase, Martin Spilner , Erik Rocktäschel, Peter Martin Silbernes Brandschutzehrenzeichen für 25-jährige Dienstzeit: Claudia Ernst, Thomas Hauke, Erhard Stockmann, Rene Franke Großes Brandschutzehrenzeichen am Bande für 50 Jahre in der Feuerwehr: Klaus-Dieter Hertwig