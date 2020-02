Die Zukunft liegt auf dem Erlebnis für die Familie

Eine ausführliche Darstellung mit Licht und Schatten zur Lage auf Ilmenaus Spielplätzen gab am Donnerstag die Mitarbeiterin aus dem Sport- und Betriebsamt, Abteilung Stadtgrün, Annerose Risch. Sie informierte im Sozialausschuss über insgesamt 48 Spielplätze in den 16 Ortsteilen, die sie auch auf Fotos zeigte. Über die Anfrage habe sie sich gefreut, schnell sollte sich herausstellen, das Thema ist eine Wissenschaft für sich. Zunächst gelte es für die Verwaltung, DIN-Normen für Gerätehersteller, für Betreuung und Wartung sowie Anforderungen der Unfallkassen einzuhalten. Neben einer jährlichen Hauptinspektion durch eine externe Firma finden durch städtische Mitarbeiter in 1-bis 3-Monats-Abständen Funktionskontrollen und wöchentlich Überprüfungen nach Vandalismus, Sauberkeit und Reparaturen statt.

Es gibt nicht nur empfohlene Entfernungen nach Altersgruppen bis zu den Spielplätzen, sondern auch eine Festlegung, dass die Bedarfsdeckung von Spielplatzfläche drei Quadratmeter pro Einwohner beträgt. Nach der erfüllen nur Jesuborn (180 Prozent) und Pennewitz die 100 Prozent, in Roda, Wümbach und Frauenwald sind es über 75 Prozent. Dier Kernstadt Ilmenau liegt bei 58 Prozent und Manebach (20) und Stützerbach (16) hinken völlig hinterher. Leider habe sie wegen des Datenschutzes bis auf ihre Enkel keine Kinder auf den Spielplätzen fotografieren können, sagte Risch. Es gebe die unterschiedlichsten Ausstattungen. Für die Kleinen würden schon Sandkasten und Spielhaus reichen, die Größeren wünschen Schaukel, Klettergerüst, möchten hinter Hecken verstecken spielen oder am Reck ihre Kräfte messen. Für die Größeren könne es auch eine Tischtennisplatte sein, wie im Ilmenauer Stadtpark. Allerdings machte sie auch auf immer wieder zerstörte Spielgeräte in der Spitalgasse aufmerksam. das bedeute dann, abbauen, sanieren, aufbauen und wieder abbauen. Es klappert und wackelt dort schon wieder, sagte sie. Am Ilmufer habe man deswegen nur noch Bänke stehen. Der geplante Spielplatz am Stollen beim neuen Edeka-Markt bereite wegen des Untergrundes Probleme, das gilt auch für einen in Möhrenbach wegen des Kita-Anbaus umgesetzten Spielplatz, dort wate man derzeit durch den Schlamm, weil das Wasser nicht abfließe. Risch lobte die Spielplätze in Wümbach, Gräfinau-Angstedt, Jesuborn, Frauenwald und Unterpörlitz, sie seien groß und man könne dort eine Menge erleben. Am großen Teich in Ilmenau fetze das Spielschiff, Langewiesen bekommt im Heinsepark einen neuen Spielplatz im Zusammenhang mit dem Bau eines Regenrückhaltebeckens. Für das Wohngebiet Am Friedhof West in Ilmenau wünschte sie sich einen Familienspielplatz, der Jung und Alt etwas bietet. Begonnen wurde mit neuer Beschilderung der Spielplätze, dort ist auch ein Rauchverbot abgebildet. Der Trend beim Material geht von Holz zu langlebigerem Metall, etwa bei Schaukeln. In der Diskussion wünschten sich Stadträte mehr Bänke, Sonnensegel zur Beschattung im Sommer, einen Wasserspielplatz in der Innenstadt, themenbezogene Spielflächen, Fitnessgeräte für die Ü-70-Generation.