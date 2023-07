Don Kosaken gastieren in Dannheim

Die „Maxim Kowalew Don Kosaken“ gastieren in der Kirche in Dannheim.

Dannheim. Das ist in den nächsten Tagen im Ilm-Kreis los:

Die Maxim Kowalew Don Kosaken treten am 20. September ab 15 Uhr in der Kirche zu Dannheim auf. Der Chor bringt ukrainisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie ukrainische Volksweisen und Balladen zu Gehör. Tickets gibt es bereits in den Touristinformationen Arnstadt und Ilmenau sowie im Pfarrhaus in Marlishausen.

Waldfest an der Alten Lache

Zum Waldfest wird Ende Juli an die Alte Lache in Gräfenroda eingeladen. Los geht es am 28. Juli um 20 Uhr mit einer Disco und fünf DJs. Am 29. Juli startet um 9.30 Uhr eine geführte Wanderung zum ehemaligen Lütsche-Dorf. Ab 11 Uhr kann der Nachwuchs beim Kinder-Crosslauf angefeuert werden. Vereine aus dem Geratal werden sich präsentieren und es gibt ein Kinderfest. Um 15 Uhr beginnen dann die Thüringer Steinhebermeisterschaften.

Zumba im Freibad Hammergrund

Am Montag, dem 24. Juli, gibt es von 18 bis 19 Uhr die Möglichkeit, an einem kleinen Zumba-Kurs im Freibad Hammergrund teilzunehmen. Es werden keine zusätzlichen Kosten entstehen, außer der übliche Freibad-Eintritt. Das teilte jetzt eine Sprecherin der Stadtverwaltung in Ilmenau mit.

Nadja Beinert sagt Lesung ab

Aus organisatorischen Gründen ausfallen muss die Lesung mit Nadja Beinert, die am 18. September im Parkcafé auftreten wollte. Die Autorin wollte ihr Buch „Marilyn und die Sterne von Hollywood“ vorstellen. Bereits gekaufte Tickets können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Kinesiologie für Jedermann

In der ganzheitlichen Zahnarztpraxis von Ingrid Pahn in Ichtershausen findet am 22. August ab 19.30 Uhr der dritte Teil des Vortrags „Kinesiologie für Jedermann“ statt. Anmeldungen sind erbeten unter Telefon: 03628/77336.

Stadtilmer Marktfest mit Steinhebermeisterschaft

Zum 47. Mal wird vom 25. bis 27. August in Stadtilm das Marktfest gefeiert. Freitag ab 20 Uhr tritt X-Tra Wild auf. Samstag beginnt um 14 Uhr die 1. Stadtilmer Steinhebermeisterschaft. Ab 20 Uhr sorgt Synchron für Stimmung. Sonntag ab 15 Uhr stehen Helly Belly an the Billy Beans auf der Bühne und ab 17 Uhr Mixed 5.