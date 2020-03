Drei Künstler im Atelier am Alkerslebener Flughafen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei Künstler im Atelier am Alkerslebener Flughafen

Zum Tag der Druckkunst öffnete Rolf Huber Samstag sein Atelier in einem Bürogebäude am Flugplatz Alkersleben. Hier hat der 79-jährige Maler und Grafiker mit Diplom seit sieben Jahren seine künstlerische Werkstatt. In den Räumen arbeitet auch Claus Unruh, der sich ebenso der Technik Lithografie verschrieben hat und Rolf Huber seinen Mentor nennt. Die beiden Künstler zeigten ihre Werke und erklärten die Drucktechnik.

Huber arbeitet immer noch als freischaffender Künstler, macht allerdings ungern Auftragswerke. Er bevorzugt Landschaften, das experimentelle Arbeiten, auch Portraits. Die nächste Ausstellung ist zum Jahresende in Kleinbreitenbach geplant, eine 2021 in Mühlhausen. Mit der Künstlergruppe „Drucken ist Rausch“ stellte der in Wülfershausen lebende Huber bereits mehrfach aus. Das Thema Menschlichkeit und Liebe beschäftigt sich Claus Unruh (70). Der Erfurter will, bisweilen mit einem Augenzwinkern, Lebensfreude mit seinen Lithografien vermitteln. Ein Teil seiner Motive gewinnt er durch einen Akt-Zeichnen-Zirkel in Erfurt-Bischleben. Einmal in der Woche bekommen die beiden Künstler Besuch im Atelier. Birgit Winter-Drohm studierte einst bei Rolf Huber. Die 42-jährige Erfurterin arbeitet heute als Lehrerin und ist seit dem Studium bei Rolf Huber dem Künstler verbunden. Sie hatte ein Jahr lang als freiberufliche Künstlerin gearbeitet. Doch blieb der wirtschaftliche Erfolg aus. Heute unterrichtet sie an einer Grundschule mit Schwerpunkt Kunsterziehung. Sie hat sich auch der Lithographie verschrieben. Das Prinzip der Lithographie, so Huber, ähnelt dem heutigen Zeitungsdruck, der eine technische Weiterentwicklung der über 200 Jahre alten Drucktechnik ist. Ein Kraftakt erwartet Rolf Huber in diesem Jahr. Sein Atelier muss umziehen, da das Bürohaus anders genutzt werden soll. Der nächste Tag der Druckkunst wird dann in Bösleben stattfinden.