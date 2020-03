Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei neue Feuerwehrfahrzeuge für Ilmenau

Kürzlich wurden drei neue Einsatzfahrzeuge an die Feuerwehr der Stadt Ilmenau übergeben, teilte die Stadtverwaltung mit. Dabei handelt es sich um ein Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) für die Feuerwehr in Langewiesen, ein Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF 3000) für die Feuerwehr in Manebach, und ein Tanklöschfahrzeug 4000 (TLF 4000) für den überörtlichen Brand- und Katastrophenschutz für die Hauptwache in Ilmenau. Im Gegenzug wurden das 26 Jahre alte Löschfahrzeug im Ortsteil Langewiesen und ein 39 Jahre altes Tanklöschfahrzeug ausgesondert. Diese Fahrzeuge sollen über ein Auktionshaus versteigert werden.

Das Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) für Langewiesen wurde im Dezember bei der Firma Rosenbauer in Luckenwalde übernommen. Nach der Einweisung der Kameraden ist es seit 30. Januar im Einsatz zur Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung, es wird mit maximal neun Einsatzkräften besetzt. Die Kosten belaufen sich auf 410.793 Euro, 90.000 Euro kamen vom Land, die Eigenmittel Stadt betrugen 320.793 Euro. Das TLF 3000 für Manebach konnte im Dezember bei der Firma Ziegler in Mühlau übernommen werden und ist seit Mitte Januar im Einsatz. Das Tanklöschfahrzeug dient der Brandbekämpfung, der Versorgung mit Löschwasser und einem Sonderlöschmittel (Schaum), sowie der Waldbrandbekämpfung und Technische Hilfeleistung bei Unwettern. Die Kosten von 378.883 Euro werden vom Land und Kreis (80.000 Euro) und der Rest von der Stadt Ilmenau (264.883 Euro) getragen. Das TLF 4000 kommt ebenfalls aus Mühlau. Das Tanklöschfahrzeug in der Feuerwache 1 in Ilmenau hat die Brandbekämpfung, die Versorgung mit Löschwasser und Sonderlöschmitteln (Schaum, Pulver und CO2), sowie die Waldbrandbekämpfung und Technische Hilfeleistung bei Unwettern zur Aufgabe. Es wird wie das in Manebach mit drei Einsatzkräften besetzt. Die Kosten belaufen sich auf 436.033 Euro, davon sind 304.032 Euro vom Landkreis.