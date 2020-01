Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei oder vier Jahreszeiten?

Früher war alles besser. Dieser Satz ist öfter zu hören. Aber manchmal stimmt er auch. Früher waren auf jeden Fall die Winter besser, es waren richtige Winter. Es gab noch Schnee im Thüringer Wald. Skifahren gehörte zu den Dingen, die man an den Wochenenden und im Winterurlaub regelmäßig fest einplanen konnte. Heutzutage verstauben die Skier seit Jahren im Keller. Es sei denn, es geht im Urlaub in die Alpen. Schlittenhunderennen konnten zum Beispiel noch in Frauenwald stattfinden. Gerade wurde das anstehende Rennen wegen Schneemangels auf den Ersatztermin vertagt, um dann wahrscheinlich ganz absagen zu müssen.

Gut, man kann sich den aktuellen Winter auch schönreden, obwohl er eigentlich eine Mischung aus Herbst und Frühling ist. Das Auto braucht nur manchmal noch von Eis befreit werden. Schneeschieben entfällt ganz. Die Heizung in der Wohnung spart, weil es draußen nicht mehr so kalt ist. Das Wasser im Garten braucht nicht mehr abgestellt werden, weil nichts mehr einfriert und so weiter... Aber im Ernst, so ein richtiger Winter hat auch etwas. Und man spricht ja auch von vier Jahreszeiten und nicht nur von drei. Vielleicht kommt er noch, der Winter. Es sind ja noch über acht Wochen bis zum kalendarischen Frühlingsanfang.