Dreist, dreister, Verdi!

Die Gewerkschaft Verdi ruft zu weiteren Warnstreiks des öffentlichen Dienstes auf. Beteiligen sollen sich Mitarbeiter von Sparkassen, Jobcentern, Landratsämtern. Beschäftigte einer Kindertagesstätte aus Ilmenau sollen auch zu einer Kundgebung in Erfurt erscheinen. Dabei hat die Arbeitgeberseite ein Angebot unterbreitet: Bis 2023 will man in Jahresscheiben 3,5 Prozent und zusätzlich in diesem Jahr eine Einmalzahlung von 300 Euro leisten. Das Geldgeschenk des Steuerzahlers bezeichnete Verdi-Bezirksgeschäftsführerin Corinna Hersel jedoch als Provokation. Man fordert schließlich 4,8 Prozent für ein Jahr.

Und das, wo der zweite Lockdown wegen der sich weiter aufbauenden Pandemie-Welle unmittelbar bevorsteht. Und wo allerdings laut Bildungsministerium die Lehrer in ihren Herbstferien ohne Einschränkungen in ausländische Risikogebiete fahren dürfen. Ist das hier alles eine große Comedy-Veranstaltung? Warum genießen ausgerechnet Lehrer neben ihrem Ferien-Jahres-Marathon weitere Sonderprivilegien, und dürfen damit die Gesundheit ihrer Schüler und Unterricht in der Schule aufs Spiel setzen? Warum Verdi nicht einlenkt? Am 24. Juni hatte sie zunächst eine Einmalzahlung von 1500 Euro für ein halbes Jahr vorgeschlagen, um dann später weitere Forderungen zu stellen.