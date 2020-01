Drogenlieferung setzt weiteres Verfahren in Gang

Ilmenau. Vor Gericht saß ein Angeklagter in dieser Woche wegen des Vorwurfs, ohne Fahrerlaubnis ein Auto durch die Stadt gesteuert zu haben. Aufmerksam wurde die Polizei auf den 32-Jährigen allerdings nur durch einen großen Zufall.

Kokain aus den Niederlanden

Seit der Zoll eine Postsendung mit Drogen abfing, die an ein Ilmenauer Schließfach adressiert war, stand die Einrichtung im Fokus der Ermittler. Anfang des vergangenen Jahres entdeckten Polizisten erneut eine Lieferung aus den Niederlanden, die verdächtig war. Tatsächlich enthielt die Sendung Kokain, wie sich bei der Überprüfung herausstellte. Die Beamten beschlagnahmten die Päckchen und behielten ab sofort die Schließkästen im Auge, um herauszubekommen, wer der Empfänger ist. Der fuhr wenig später vor, die Polizisten folgten und stoppten ihn schließlich in der Stadt.

Zunächst bestritt der Mann, irgendetwas mit der Sache zu tun zu haben. Doch spätestens bei dem in seinem Auto gefundenen, passenden Schlüssel zum Schließfach räumte der Befragte eine Beteiligung ein, erinnerten sich die Polizisten bei der Verhandlung in dieser Woche. Und mehr noch: Der kontrollierte Mann nannte die Namen zweier weiterer Personen, mit denen er in Verbindung steht. Einer davon war der jetzt Angeklagte. Daraufhin wurden Wohnungsdurchsuchungen bei allen Personen genehmigt.

Auto soll nicht mehr angesprungen sein

Bei einem Verdächtigen trafen die Beamten lediglich die Partnerin des Mannes an, die Auskunft zum Aufenthalt ihres Lebensgefährten gab. Ihrer Schilderung entnahmen die Polizisten, dass der Mann dorthin gefahren sein musste. Ob sie das genau so sagte, lässt sich vor Gericht nicht mehr rekonstruieren: Die Frau machte von dem ihr zustehenden Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Zumindest vor Ort deuteten für die Ermittler aber frische Reifenspuren im Schnee am Stellplatz daraufhin, dass das Fahrzeug bewegt worden sein musste.

Den Pkw fanden die Polizisten in der Nähe des Aufenthaltsorts des Mannes, auch den Autoschlüssel hatte er dabei. Das aber habe seinen Grund gehabt, schilderte der Angeklagte vor Gericht: Weil der Wagen nicht mehr angesprungen sei, habe er auf Bitten seiner Lebensgefährtin nach der Ursache schauen wollen, berichtete er. Einige Tage später wurde von einem Pannenhilfsdienst die Batterie gewechselt, geht aus einem Beleg hervor.

Amphetamine und Fahren ohne Führerschein

Vor Ort machte der Angeklagte den Polizisten gegenüber keine Angaben. Bei einer Blutentnahme wurde er positiv auf Amphetamine getestet. Die Anklage wegen des Fahrens ohne Führerschein war eigentlich nur die Begleiterscheinung des eigentlichen Verfahrens wegen der Drogen und sollte mit einem Strafbefehl abgeschlossen werden. Doch der 32-Jährige sieht sich in diesem Punkt zu Unrecht beschuldigt, weswegen eine Fortsetzung ansteht. Bei der sollen nun auch die anderen Polizisten als Zeugen befragt werden, die an den Ermittlungen beteiligt waren. Der ursprüngliche Strafbefehl hatte 40 Tagessätzen á 20 Euro vorgesehen.