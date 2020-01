Drohne am Stil in der Ilmenauer Silvesternacht

Die „Leipziger Pfeffermühle“ gastierte am Silvesterabend in der Ilmenauer Festhalle.

Ilmenau. Kabarett gab es am letzten Abend des Jahres mit der „Leipziger Pfeffermühle“ in der Festhalle zu erleben.

„Kabarett ist Theater für Arme!“ sagten am Silvesterabend im zumindest gedanklichen Chorus die „Leipziger Pfeffermüller“ mit Elisabeth Sonntag, Matthias Avemarg und Michael Rousavy. Die beiden Musiker Vincent Hahn (Trompete) und Hartmut Schwarze (Pianoforte), hielten sich verbal zurück, aber unterstrichen all das, was ihre schauspielernde Kollegenschaft wortreich über die Bühnenrampe hinweg hinunter ans Publikum brachte- mit tonaler Intensität. Den beiden Musikern gebührt großes Lob, denn sie schreckten mit kühnen Interpretationen von „Over the rainbow“ bis hin zur sowjetisch-russischen Nationalhymne vor nichts Melodischem zurück. Selbst als Musiker des „1. deutschen BND- Geheimagentenorchesters“ waren sich die beiden, natürlich tonangebend, nicht zu schade.

2017 hatte das zweistündige Programm einstmals Premiere. Damals, das muss am letzten Tag des Jahres 2019 noch gesagt sein dürfen, waren Überwachungen und der seinerzeit gegenwärtige Terrorismus, der sich islamisch verortete, in aller Munde. Er lieferte hinreichend viel Munition für ein politisches Kabarettprogramm, das an Aktualität trotz schnelllebigen Zeiten an Aktualität bis dato kaum etwas einbüßte. „Sicherheit für alle Mitbürger durch flächendeckende Überwachung.“ Das waren Punkte und Reibflächen, an denen sich die Kabarettisten mit Biss, Charme und Witz redlich abarbeiten.

Natürlich gab es für die gelungen Bonmots reichlich und spontan Beifall. So, als die Spieler sagten: „Im Unterschied zum Bundestag sind die Kabarettisten gute Schauspieler, aber schlecht bezahlt.“ Oder als die russische Geheimagentin Ludmilla den zwischen Trump und Putin abgelauschten, sehr geheimen Dialog öffentlich machte. Trump zu Putin: „Wladimir, wenn ich in deine Augen schaue, dann sehe ich die gute, russische Seele.“ Putin erwiderte schmeichelhaft: „Donald, wenn ich in dein Ohr schaue, dann kann ich glatt durchschauen und die andere Seite sehen.“

Bei dieser Sichtweise scheint es seit 2017 geblieben zu sein fürs nächste oder weitere vier Jahre, die hoffentlich für die Welt zum Aushalten werden mögen. Dass das kabarettistische Agententeam von sich sagte: „Wir sind die coolsten Säue von Sachsen. Immer auf Trab und immer bereit!“, darf nach dieser Aufführung und dem Widerhall vom Publikum unwidersprochen bleiben. Mit einer zivilrechtlichen Klage eines Besuchers, wie bei einem Vorjahresauftritt, die vor Wochen in Ilmenau vor dem hiesigen Amtsgericht verhandelt und zum Nutzen aller Beteiligten und im Sinne von Kunstfreiheit klug entschieden wurde, dürfte es diesmal nicht wieder kommen. Aber man weiß je nie! Denn einer der Geheimagenten ging mit der „Drohne am Stil“ hin zur ersten Publikumsreihe und durchleuchtete drei bis vier Leute. Natürlich unter voller Berücksichtigung des Datenschutzes und der entsprechenden Gesetzesverordnung.