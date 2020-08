Dutzende Temposünder - Einbruch in Ausbildungsstätte - Angriff in Tankstelle

Dutzende Temposünder

Polizeibeamte haben am Sonntag in Siegelbach Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Zwischen 10.15 Uhr und 15.15 Uhr wurde eine Messstelle auf der L3004 in Fahrtrichtung Arnstadt betrieben. Über 300 Fahrer passierten die Kontrollstelle, 42 überschritten dabei die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Die höchste erfasste Geschwindigkeit betrug 84 km/h, der Fahrer muss nun mit einem Fahrverbot rechnen.

Einbruch in Ausbildungsstätte

Im Zeitraum von Freitag, gegen 14.45 Uhr, bis heute, gegen 5.45 Uhr, sind Unbekannte in eine Ausbildungsstätte in der Straße Am Ehrenberg in Ilmenau eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Keller des Gebäudes und brachen später mehrere Türen im Gebäudeinneren auf. Sie entwendeten Getränkeflaschen sowie Süßwaren im Wert von über 200 Euro und konnten anschließend unerkannt flüchten.

Der Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0195915/2020) zu melden.

Tresor gestohlen

Unbekannte haben in der Zeit von Sonntag gegen 16.45 Uhr bis Montagmorgen gegen 7 Uhr einen Tresor mit Bargeld aus einer Jugendherberge an der Straße Am Stollen gestohlen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und im zu einem Büro, aus dem sie den etwa kniehohen, hellgrauen Tresor der Marke Hautmann entwendeten. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0196161/2020) zu melden.

Tankstellenkunde angegriffen

Am frühen Sonntagmorgen hat ein 21 Jahre alter Mann einen Kunden in einer Tankstelle an der Bücheloher Straße in Ilmenau angegriffen. Der Mann betrat die Tankstelle gegen 5 Uhr, beleidigte und bedrohte den Mann. Schließlich wirkte er laut Polizei am Tresen offenbar gewaltsam auf den 48-Jährigen ein, sodass dieser leicht verletzt wurde und medizinisch versorgt werden musste. Beim Eintreffen der Polizei verhielt sich der betrunkene Tatverdächtige weiter aggressiv, unkooperativ und beleidigte die Einsatzkräfte. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

