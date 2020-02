Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jahrgang 60 wird 60: Der Autohaus-Chef aus Mellenbach

Glasbach, so hieß nicht nur ein einst eigenständiges Dorf, so heißt die frühere Fröbelstraße im früher eigenständigen und seit Anfang 2019 als Ortschaft zur Stadt Schwarzatal gehörigen Mellenbach-Glasbach. Damit könne er gut leben, sagt Jörg Timm und betont das Detail mit Blick auf die sonst aus seiner Sicht katastrophale politische Entwicklung in der Region. Aber eigentlich soll die Rede vom Jubilar und seinem Leben in dieser kleinen Serie sein. Denn wir treffen 1960-Geborene, die jetzt 60 werden.

Und zum Leben des erwähnten Jubilars gehört, dass es ein Kuraufenthalt in seinen Kindertagen war, die seine Eltern und ihn in die Sommerfrische verschlagen haben, ein Aufenthalt, der dem kleinen Jörg damals so gut tat, dass die Eltern bald ganz hier her zogen. Der Vater gründete in den 70ern die Autowerkstatt, die seitdem und bis heute der Marke Skoda die Treue hält. Und auch wenn der Sohn erstmal in Neuhaus Elektronik-Facharbeiter mit Abitur lernte und die Staatsmacht ihn woanders hin lenken wollte, klappe es nach Umwegen doch mit einer neuerlichen Lehre und im Herbst 1989 mit der erfolgreich und doppelten Meisterprüfung in Kraftfahrzeugtechnik und Kraftfahrzeugelektrik. „Und wir waren auf der Höhe der Zeit, als die Wende kam“ betont er, wenn er von der Vermutung hört, mit einem DDR-Meister könne es angesichts der Unterschiede von Trabant von Volkswagen nicht weit her gewesen sein. Generationswechsel im Autohaus Timm Nicht ganz so komplikationslos wie eigentlich erhofft, vollzog sich später der erste Generationswechsel im Autohaus Timm. Dafür enthielt er für Nachfolger Jörg Timm eine wichtige Lehre: Kümmere dich beizeiten um die Unternehmensnachfolge! Weil die Töchter andere berufliche Wege wählten, Sohn Andreas aber dem Vater nachschlägt, war die Zukunft personell klar. „Als immer deutlicher wurde, dass den Sohn in Zukunft die Folgen der geschäftlichen Entscheidungen betreffen, wurde er auch einbezogen. Mit allen Konsequenzen: Seit schon fünf Jahren hat Andreas Timm die finale Verantwortung und darf der Vater Ratgeber und auch sonst im Betrieb wichtige Stütze sein. Weniger froh ist er, der bis zum Ende als Gemeinderatsmitglied (zuletzt als Mitglied der CDU) die Fahnen seines Wahlheimatdorfes hoch hielt und auch vorm aus seiner Sicht übereilten Zusammenschluss warnte, beim Anblick der aktuellen politischen Lage. Für die macht er nicht nur glücklose Personalentscheidungen in der Verwaltung verantwortlich, sondern auch die nun unverhohlen zutage tretenden Hegemonieansprüche Oberweißbachs.