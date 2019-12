Ilmenau. Das Bodinus-Ensemble spielte am 2. Weihnachtsfeiertag in der Ilmenauer Jakobuskirche ein Konzert mit weihnachtlich-festlicher Barockmusik.

Ein Konzert gegen das musikalische Vergessen in Ilmenau

„Ich steh an deiner Krippen hier“. Unter diesem weihnachtlichen Motto-Lied von Johann Sebastian Bach gestaltete das Bodinus-Ensemble am frühen Abend des 2. Weihnachtsfeiertages für mehr als 200 Besucher in der Stadtkirche Sankt Jakobus ein ganz wunderbares Konzert mit weihnachtlich- festlicher Barockmusik. Als Gast des Ensembles sang die Sopranistin Johanna Neß geistliche Lieder und das bekannte, Bach‘sche Krippenlied.

Sebastian Bodinus (1700- 1759), geboren in Bittstädt bei Arnstadt, ist kein Musiker, der bekannt und berühmt blieb wie seine Zeitgenossen Johann Sebastian Bach (1685-1750) oder Georg Philipp Telemann (1681- 1767), welchem er kaum nachstand. Er teilt mit manch anderen Tonschöpfern seiner Zeit das Los, in Vergessenheit zu geraten. Unterhaltungsmusik aus einer anderen Zeit Doch es gibt zum Glück junge Musikerinnen und Musiker der Gegenwart, denen „Alte Musik“ – das Auffinden kaum bekannter Stücke von ebensolchen Komponisten und deren Aufführung auf historischen Instrumenten – sehr am Herzen liegt. Das Verdienst, Bodinus Musik nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, ist dem gleichnamigen Ensemble mit ihrer Leiterin, der Barockviolinistin Gundula Mantu, hoch anzurechnen. Das Eingangsstück des Abends, die Sonate 1 für Horn, Traversflöte, Violine und Basso Continuo, diente dem aufmerksamen Publikum zum bekannt und vertraut machen mit Sebastian Bodinus. Die Musik stammt aus seiner Hinterlassenschaft „Des Musicalischen Divertissiments“, das sich in mehrere Teile gliedert. Die Teile vier, fünf und sechs wurden gespielt. Was seinerzeit als gute und gefällige Unterhaltungsmusik galt, welche Bodinus im Dienste seiner adeligen Dienstherren in Karlsruhe und Stuttgart schrieb, hat an Charme, Gefälligkeit und kurzweiliger Unterhaltung nichts verloren. Den ganz besonderen Klang fürs hiesige Publikum, das den heimatlichen Wald als lauschigen Aufenthaltsort wertschätzt, brachte Stephan Katte mit seinem Naturhorn ins musikalische Geschehen. Mitunter als Echoklang zu den Streichern, der Traversflöte und dem Cembalo, dann wieder tonangebend, gab das Horn dem musikalischen Geschehen eine warme, ja herzenswarme Note. Einsatz des Naturhorns ohne Ab- oder Ausrutscher Nur mit größtem Gefühl und viel Erfahrung gelingt es einem Naturhornbläser, die vorgegebenen Töne zu treffen und sauber zu blasen. Stefan Katte blies alle seine Parts mit Bravour ohne einen durchaus verzeihbaren Ab- oder Ausrutscher. Anmut und gesangliche Schönheit brachte die Sopranistin Johanna Neß ins Konzert ein. Fürs Publikum machte sie auch mit dem optischen Farbtupfer ihres Bühnenkleides Hören und Sehen zum komplexen Genuss.