Veronika Specht serviert in Jesuborn einen Teller Linsen nach altem Rezept im Bürgerhaus.

Jesuborn. In Jesuborn wird am letzten Tag des Jahres traditionell zum Linsenessen in das Bürgerhaus eingeladen.

Ein Rezept für den Geldsegen

Bevor das Linsenessen in Jesuborn zu einem zentralen Ritual wurde, kochte jeder im Ort noch sein eigenes Süppchen. Die Tradition wird im neuen Ilmenauer Ortsteil seit jeher hochgehalten: Am Vortag der Silvesternacht werden Linsen gereicht, denn das soll die Aussichten auf einen Geldsegen im neuen Jahr erhöhen.

Schon im Jahr 2002 wurde das erste Mal vom Heimat- und Bürgerverein an den öffentlichen Suppentopf geladen. Das sollte zunächst auf dem Schulberg unter freiem Himmel stattfinden, doch als Kälte noch das Markenzeichen eines Winters war, wurde die Premiere wegen der Witterung kurzerhand in die ehemalige Heimatstube verlegt. Nach der Fertigstellung des Bürgerhauses hatte dann das traditionelle Linsenessen schließlich eine dauerhafte Herberge gefunden. In der ehemaligen Schule des Ortes steht nun ein deutlich größerer Raum zur Verfügung – und der wird auch gebraucht.

„Wir wollten mit der Idee die Frauen entlasten“, erklären die Männer des Vereins den Ursprung des Gemeinschaftsessens. Die drei Frauen in der Küche haben darauf eine etwas andere Sicht: „Ich glaube, wir entlasten damit eher unsere Männer“, sagt eine von ihnen lachend.

Das Linsenessen ist abgesehen vom Geschmack des Jesuborner Suppenrezepts auch die Gelegenheit, wieder einmal zusammenzukommen. Ehemalige Einwohner des Ortes, die einst arbeitsbedingt fortzogen, kehren regelmäßig mit ihren Familien am letzten Tag des alten Jahres im Bürgerhaus ein, um mit alten Bekannten und Freunden ins Gespräch zu kommen. Darüber hinaus lockt die öffentliche Küche längst auch Besucher aus Ilmenau oder Gehren an, die inzwischen schon Stammgäste der Veranstaltung sind, sagt Vereinsvorsitzender Michael Hartung. Auf diese Weise zählten die Veranstalter am vergangenen Montag über 70 Personen beim Linsenessen.

Mit den Traditionen geht übrigens bald schon weiter, denn am 6. Januar lädt der Heimat- und Bürgerverein um 19 Uhr zur „Fra Haahles Nacht“ ein, zu der Zampe mit Speck serviert wird.