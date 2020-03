Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Schauspiel auf dem Wollmarktsteich in Arnstadt

Der Wollmarktsteich in Arnstadt sorgt für die Spiegelung der Bahnbrücke. Der Teich ist auch in diesen Tagen ein Platz zum Verweilen, in die Stille hineinhören und den Enten zusehen, das beruhigt. Leser hatten sich hier schon längst ein Schild „Füttern verboten“ gewünscht, da die Tiere nicht alles fressen und die Reste die Wasserqualität beeinträchtigen. Der Weg, der am Teich entlang führt, hätte auch mal so viel Aufmerksamkeit verdient, wie der Schlossgarten. Auch die Bänke harren eines neuen Anstriches. Es ist ein Kleinod, mit dem die Stadt sorgfältiger umgehen könnte, meinten Passanten. Vielleicht, so hoffen sie, kommt auch dafür irgendwann die Zeit.