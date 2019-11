Am Ende der Lindenstraße, am Apothekerbrunnen und auf dem Kirchplatz wurden am Montag in Ilmenau drei weitere Weihnachtsbäume aufgestellt. Per Tieflader wurde dieses Exemplar aus Langewiesen angefahren und mit einem Schwerlastkran in Position gebracht. Bis zum 1. Advent folgen Heyda, Langewiesen und Manebach. In Unterpörlitz, Oberpörlitz und Möhrenbach werden natürlich gewachsene Bäume beleuchtet. Am 30. November wird in Roda der Weihnachtsbaum von den Bürgern aufgestellt und in Pennewitz wird zum ersten Advent ein Baum geschmückt.