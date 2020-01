Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einarbeitungszeit zu kurz

Ilmenau. Kurz vor dem geplanten Beschluss des Ilmenauer Haushalts am 23. Januar gibt es vereinzelt Kritik an der kurzen Einarbeitungszeit durch Stadträte. So konnten in der letzten Sitzung 2019 nicht alle Mitglieder des Wirtschafts-, Umwelt- und Verkehrsausschuss` ein Votum zu dem 571 Seiten starken Werk abgeben, da sie den Plan erst wenige Tage zuvor erhalten hatten. Der sachkundige Bürger Christian Koch bat darum, „einen anderen Modus“ zu finden. Bürgermeisterin Beate Misch (CDU) räumte ein, dass die Stadtverwaltung bedingt durch die Folgen der Eingemeindungen spät mit der Vorlage dran sei. Es sei aber wenig sinnvoll, aktualisierte Arbeitsfassungen auszugeben, da sich Positionen immer noch änderten.