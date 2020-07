Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbrecher hatten es auf Marken-Hardware in Büro abgesehen

Unbekannte brachen in der Nacht von Montag (6. Juli) auf Dienstag in ein Bürogebäude in der Geschwendaer Straße in Geraberg ein. Nach Angaben der Polizei entwendeten sie zwei Apple-Tablets vom Typ „I-Pad Pro 12,9“ und „I-Pad10“ in weißer Farbe, ein weißes Apple-Smartphone vom Typ „I-Phone 7“, einen grauen Bose-Bluetooth-Lautsprecher vom Typ „Soundlink Mini 2“. Der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf rund 3500 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die eventuell die Tat wahrgenommen haben oder Informationen zu den Tätern oder zum Verbleib der gestohlenen Hardware geben können. Hinwiese werden unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegengenommen.