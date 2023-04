Unbekannte brachen im Ilmkreis von Freitag auf Samstag in eine Fleischerei ein. (Symbolbild)

Einbruch in Fleischereigeschäft im Ilmkreis: Was Unbekannte statt Wurstwaren stehlen

Manebach. Unbekannte brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Fleischereigeschäft in Manebach ein und stahlen etwas anderes als Wurtswaren.

Unbekannte brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Fleischereigeschäft in Manebach ein und stahlen keine Wurstwaren. Nach Angaben der Polizei öffneten der oder die Täter gewaltsam eine Tür und klauten Bargeld im vierstelligen Eurobereich.

Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 5500 Euro. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 melden.

