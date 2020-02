In einer Betreuungseinrichtung in Oberpörlitz wurde eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild)

Oberpörlitz. In der Nacht auf Dienstag haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Gebäude einer Betreuungseinrichtung in Oberpörlitz verschafft.

Einbruch in Oberpörlitzer Betreuungseinrichtung – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht auf Dienstag hatten sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Gebäude einer Betreuungseinrichtung in der Martinrodaer Straße in Oberpörlitz verschafft.

Die Täter betraten die Räumlichkeiten und entwendeten aus einer Geldkassette Bargeld. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 03677-601124 zu melden.

