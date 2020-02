In Ilmenau wurde in eine Bäckerei eingebrochen und ein Sachschaden von 4.000 Euro verursacht. (Symbolbild)

Ilmenau. Die Scheibe einer Bäckereifiliale in Ilmenau wurde mit einem Gullydeckel eingeworfen. Anschließend betraten die Täter die Filiale und durchwühlten Schränke.

Einbruch mit Gullydeckel in Ilmenauer Bäckerei: 4.000 Euro Sachschaden

Die Scheibe einer Bäckereifiliale in der Herderstraße in Ilmenau wurde in der Zeit zwischen Samstag und Sonntag mit einem Gullydeckel eingeworfen. Anschließend betraten der oder die unbekannten Täter über die beschädigte Scheibe die Filiale und durchwühlten Schränke.

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Filiale ohne Beute verlassen und ein Sachschaden von etwa 4000 Euro bei dem Einbruch verursacht.

Es werden Zeugen gesucht, die den Einbruch beobachtet haben, oder Angaben zu dem oder den Tätern machen können, die im gleichen Tatzeitraum in der Richard-Bock-Straße einen Gully entwendet haben.

Ein Tatzusammenhang wird im laufenden Ermittlungsverfahren untersucht. Hinweise nehmen die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124 ) und die Kriminalpolizei Gotha (Tel. 03621-781424) entgegen.

