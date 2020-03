Einbußen durch Coronavirus

Ilmenau. Die durch das Coronavirus verursachten Einschnitte werden auch Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte haben. „Wir rechnen mit Einbußen im laufenden Jahr, aber mit einer großen Delle für die Zeit danach“, sagte am Dienstag Ilmenaus Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) auf Anfrage unserer Zeitung. Im Moment sei die Lage aber noch so stabil, dass alle geplanten Bauvorhaben umgesetzt werden können. Für das erst kürzlich vom Land bereit gestellte Geld werden nun aber voraussichtlich keine „Sonderwünsche“ verwirklicht werden können. „Ich denke, viele meiner Kollegen sind froh darüber, mit dem Geld Ausfälle ausgleichen zu können“, sagte Schultheiß. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Auswirkungen hat die Situation auch auf die Verwaltung selbst. Im ersten Schritt werden zunächst vorhandene Überstunden im Rathaus abgebaut, im zweiten soll auch ein Zeitkonto mit Minusstunden möglich sein. „Wir tun im Moment alles, um Sonderurlaub für Mitarbeiter mit Kindern als letzte Konsequenz zu vermeiden“, erklärte der Oberbürgermeister.

Mit Stand Montag wurden 16 Kinder in städtischen Einrichtungen für die Notbetreuung angemeldet. Das ist etwa in den Familien nötig, in denen beide Elternteile in gesellschaftsrelevanten Berufen arbeiten. Daniel Schultheiß rechnet allerdings noch mit weiteren Anmeldungen.