Eine Amtsschimmelreise durch Saalfeld-Rudolstadt

Ist in Deutschland alles erlaubt, was nicht verboten ist? Oder alles verboten, was nicht erlaubt ist? So lange diese Frage eine theoretisch-philosophische am Frühstückstisch bleibt, mag jeder seine Meinung dazu haben, doch wenn Streit ausbricht, wird gern schnell nach der Regel dafür gesucht. Rechtsanwälte geben dann gern die Antwort eines vieldeutigen „Das kommt darauf an!” und sie verweisen auf das bestehende Ortsrecht.

Ruhezeiten in Saalfeld-Rudolstadt von Ort zu Ort verschieden

Für viele Alltagsfälle des Zusammenlebens finden sich Normen in der Ordnungsbehördlichen Verordnung (OV). Auch Kommunalparlamente wie etwa zuletzt der Stadtrat Schwarzatal befassen sich gelegentlich mit der Theorie solche Regelwerke. Dabei geschieht letzteres fakultativ, denn nicht Kommunalpolitiker beschließen die Regelwerke, sondern die Verwaltungen selbst erlassen sie, konkret also der Bürgermeister oder in Verwaltungsgemeinschaften der VG-Vorsitzende. Zwar legt das Thüringer Landrecht fest, dass die Gemeinden zu hören seien, doch gibt es kein Vetorecht. Wer da nun meint, die Regeln seien letztlich vergleichbar, der täuscht sich: Exemplarisch kann dies an einen überaus häufigen Streitthema nachvollzogen werden, dem Lärm, oder besser dem Gegenteil davon.

Sind sich die Kommunen noch einigermaßen einig in der Definition dessen, was als Lärm gilt, so wird es spannend bei den Zeiten. Verlass ist da nur auf die Nacht: Von 22 bis 6 Uhr hat Ruhe zu sein, da beziehen sich alle OV sogar auf das Landeskulturgesetz der DDR von 1970.

Doch schon bei der Frage, welche Mittagsruhe gelten soll, wird es kompliziert: In Rudolstadt und Königsee kennt man eine zweistündige, die 13 Uhr beginnt. So lange soll Lärm auch in Saalfeld und Bad Blankenburg pausieren, allerdings schon ab 12 Uhr. Das gilt in diesen Städten auch abends für die letzten drei Stunden vor der Nachtruhe, demnach also ab 19 Uhr. Nur die Rudolstädter dürfen eine Stunde länger Krach machen. So halten es auch die Leutenberger, während Probstzella es wie die anderen macht. Überraschenderweise aber ausschließlich an Samstagen.

Von Gemarkung zu Gemarkung immer neue Regeln

Wie fast nicht anders zu erwarten, wird es komplett unübersichtlich, wenn man sich in ländliche Gebiete vorwagt: Zwar gibt es meist auch hier eine einheitliche Verwaltung, aber jedes Dörflein kocht ein eigenes Süppchen. Die Cursdorfer etwa finden abendliche Ruhezeiten Quatsch, außer an Samstagen, da aber nur die eine Stunde um 21 Uhr vor der Nachtruhe. Diese Stunde schützen die Deesbacher an allen Tagen und legen für Samstag noch eine ab 20 Uhr davor. So halten es auch die Katzhütter, doch wer denkt, die OV wäre hier ausnahmsweise mal gleich, der täuscht sich. In Deesbach muss eine Stunde Mittagsruhepause reichen (ab 12 Uhr), die Katzhütte finden 90 Minuten angemessen. Und beginnen auch erst um 12.30 Uhr. Mittagsruhe kennt man im Gebiet der VG Probstzella mal gar nicht. Andernorts findet man auch in der Morgenruhe ein Privileg. In Cursdorf soll ab 6 Uhr noch eine Stunde länger Ruhe sein. In Katzhütte und Deesbach scheint es angemessen, dass man sogar bis 8 Uhr flüsternd durchs Dorf geht.

Und weil Unkenntnis vor Strafe nicht schützt, sollte so ein Regelwerk gut bekannt sein. Gut möglich, dass sich so etwas bei den Einwohnern einer Gemeinde einbürgert, doch die Regeln gelten ja auch für Auswärtige, Touristen etwa.

Klar Fall von: „Fremde nicht willkommen!“

Wohnmobilisten sollten beispielsweise wissen, ob sie als Übernachtungsgäste willkommen sind, oder abgelehnt werden. Da sprechen alle Verordnungen eine erstaunlich eindeutige Sprache: Nein! Zelten und Übernachten ist verboten. In Rudolstadt werden Wohnmobile und Caravans sogar ausdrücklich einbezogen, in Saalfeld und Bad Blankenburg immerhin “nur” auf für sie vorgesehene Plätze reduziert.

Was an den Anfang zurückführt: Ist erlaubt, was nicht verboten ist? Dann darf im Wohnmobil übernachtet werden, wo man parken darf. Denn die Straßenverkehrsordnung erlaubt die Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit des Fahrers als graue Option fürs Nächtigen. Wer als solcher diesen Passus für Kontrollen nicht auswendig weiß, kann immerhin die Paragrafen 30 und 34 des Baugesetzbuches einstudieren. Die definieren, was geschlossene Bebauung ist und in ihr mögen die Städte und Dörfer im Landkreis nun mal keine fremden Autos (mit Schläfern darin).

Ganz Findige aber können recht sicher sein, dass es einen anderen Ausweg gibt. Meist sind die Verordnungen hoffnungslos überaltert. Und im Gegensatz zu Gesetzen sind diese Verordnungen (laut Gesetz) nur maximal 20 Jahre gültig, selbst dann, wenn es nicht erwähnt ist. So lebt etwa die Bergbahnregion (dort sind alle OV nur 5 Jahre gültig gewesen) seit 2013 „regelfrei”, in Rudolstadt ist der Zeitraum vor fünf Wochen abgelaufen. Die Saalfelder müssen erst 2023 wieder ran, die Königseer haben sogar bis 2038 Zeit.

Und die neue VG Schwarzatal müsste nach einem Jahr mal die fundamentale Aufgabe schaffen, ihre Satzungen überhaupt erst einmal online verfügbar zu machen.